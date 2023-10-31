Соцсеть X стоит меньше половины цены, за которую приобрел ее Илон Маск

Бизнесмен Илон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Социальная сеть X (Twitter) стоит меньше половины того, что Илон Маск заплатил за нее год назад. Бизнесмен приобрел ее за 44 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

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По словам человека, знакомого с этим вопросом, акции с ограниченным доступом, предоставленные работникам, оценивают компанию в 19 миллиардов долларов. Год назад Маск приобрел Twitter Inc. за 44 миллиарда долларов.

После этого он уволил большое количество сотрудников. Маск переименовал компанию в X, изменил некоторые правила по контенту и потерял более половины доходов от рекламы.

Компания испытала финансовые трудности во время пребывания в собственности бизнесмена. В момент поглощения Twitter оценивался в 44 миллиарда долларов, что базировалось на сочетании долговых обязательств и собственного капитала.

Покупка Маска обременила компанию долгом в 13 миллиардов долларов, а со временем его нестабильное принятие решений и ослабление правил безопасности контента оттолкнули рекламодателей, что привело к падению продаж на 60%.

По оценкам Bloomberg, X также должна около 1,2 миллиарда долларов в год в виде процентных платежей по своему долгу.

Напомним, бизнесмен Илон Маск планирует преобразовать социальную сеть X (Twitter). Он хочет трансформировать ее в сервис знакомств и цифровой банк.

Также мы писали, что социальная сеть Х, ранее известная как Twitter, начала брать плату с новых пользователей в Новой Зеландии и Филиппинах за использование основных функций платформы. Предполагается, что со временем будет расширена годовая плата всем новым пользователям по всему миру.