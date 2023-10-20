Метеорный поток Ориониды 21 и 22 октября — как можно увидеть невероятное событие

Метеорный поток Ориониды на ночном небе. Фото: Freepik

В субботу, 21 октября, и воскресенье, 22 октября, состоится один из самых красивых космических дождей года — метеорный поток Ориониды. Что известно об этом дожде с научной точки зрения и как можно будет увидеть метеоры, которые будут падать в эти выходные?

Об этом рассказывает Science Alert.

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Что известно о метеорном потоке Ориониды

Каждый год в период с октября по ноябрь наша планета Земля пересекает хвост обломков, которые оставляет за собой комета Галлея. Результатом этого невероятного явления и есть метеорный поток Ориониды. Именно 21 и 22 октября этот поток достигнет своего пика.

Оба полушария Земли смогут наблюдать за падением 20 метеоров в час. Это остатки бывшей кометы, куски которой в виде каменистого облака вращаются вокруг Солнца каждые 76 лет. А когда Земля дважды в год пересекает это облако, метеороиды сгорают в ее атмосфере и превращаются в метеоры, то есть падающие звезды.

Метеорный поток Ориониды. Фото: Pinterest

Как утверждают ученые из компании NASA, эти метеоры врываются в атмосферу нашей планеты со скоростью 66 метров в секунду. Таким образом, они могут оставлять после себя радиационные "хвосты". Также они могут создавать огненные шары, которые ярко сияют несколько секунд или минут.

Как можно увидеть это явление

Следует понимать, что за этим невероятным событием не удастся наблюдать на своем балконе, лучше найти низкое место, где мало света. В NASA советуют взять спальный мешок, одеяло или какое-нибудь кресло, которое можно поставить на газоне.

Следует расположить свои ноги в направлении юго-востока, если вы живете в северном полушарии, или к северо-востоку, если вы находитесь в южном. На небе найдите созвездие Ориона, чтобы понять, где будут метеоры. Проще всего поискать пояс Ориона, то есть три звезды, которые расположены почти в один ряд.

Созвездие Ориона на ночном небе. Фото: Pinterest

Когда вы найдете этот радиант, уберите свой взгляд и переместите его в темную часть неба примерно на 45-90° от него. Дело в том, что ваши глаза могут адаптироваться в темноте не раньше, чем через полчаса, поэтому вы сможете это увидеть только потом.

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