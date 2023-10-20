Метеорний потік Оріоніди 21 і 22 жовтня — як можна побачити неймовірну подію

Метеорний потік Оріоніди на нічному небі. Фото: Freepik

У суботу, 21 жовтня, та неділю, 22 жовтня, відбудеться один з найкрасивіших космічних дощів роки — метеорний потік Оріоніди. Що відомо про цей дощ з наукової точки зору та як можна буде побачити метеори, які падатимуть цими вихідними?

Про це розповідає Science Alert.

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Що відомо про метеорний потік Оріоніди

Щороку в період з жовтня по листопад наша планета Земля перетинає хвіст уламків, які залишає по собі комета Галлея. Результатом цього неймовірного явища і є метеорний потік Оріоніди. Саме 21 і 22 жовтня цей потік сягне свого піку.

Обидві півкулі Землі зможуть спостерігати за падінням 20 метеорів на годину. Це залишки колишньої комети, шматки якої у вигляді кам’янистої хмари обертаються навколо Сонця кожні 76 років. А коли Земля двічі на рік перетинає цю хмару, метеороїди згорають у її атмосфері та перетворюються на метеори, тобто падаючі зірки.

Метеорний потік Оріоніди. Фото: Pinterest

Як стверджують науковці з компанії NASA, ці метеори вриваються в атмосферу нашої планети зі швидкістю 66 метрів на секунду. Таким чином, вони можуть залишати по собі радіаційні "хвости". Також вони можуть створювати вогняні кулі, які яскраво сяють декілька секунд або хвилин.

Як можна побачити це явище

Варто розуміти, що за цією неймовірною подією не вдасться спостерігати на своєму балконі, краще знайти низьке місце, де є мало світла. У NASA радять взяти спальний мішок, ковдру або якесь крісло, яке можна поставити на газоні.

Варто розташувати свої ноги у напрямку південного сходу, якщо ви живете у північній півкулі, або на північний схід, якщо ви перебуваєте в південній. На небі знайдіть сузір’я Оріона, щоб розуміти, де будуть метеори. Простіше за все пошукати пояс Оріона, тобто три зірки, які розташовані майже в один ряд.

Сузір'я Оріона на нічному небі. Фото: Pinterest

Коли ви знайдете цей радіант, приберіть свій погляд та перемістіть його на темну частину неба приблизно на 45-90° від нього. Справа в тому, що ваші очі можуть адаптуватися у темряві не раніше, ніж за півгодини, тому ви зможете це побачити лише потім.

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