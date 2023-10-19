Якими будуть останні дні існування Сонця — чи застане це людство

Знімок Сонця і планети Земля у космічному просторі. Фото: УНІАН

Дослідники з’ясували, якими будуть останні дні нашої Сонячної системи і коли це відбудеться. Вчені розповіли, який вигляд матимуть останні дні існування Сонця, і пояснили, що буде після того, як зникне ця важлива для життєдіяльності зірка.

Про це повідомляє Science Alert.

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Якими будуть останні дні Сонця

Раніше вчені вважали, що він Сонця залишиться планетарна туманність, тобто сяючий газовий міхур і космічний пил. Втім, пізніше дослідники з’ясували, що воно повинно бути трохи більшим. Сонцю приблизно 4,6 мільярди років, якщо порівнювати з віком інших об’єктів системи, які з’явилися приблизно у той самий період.

Знімок Сонця у космічному просторі. Фото: Pinterest

Після довготривалих спостережень науковці з'ясували, що Сонце може зникнути приблизно через десять мільярдів років. За їхніми словами, десь через п’ять мільярдів років зірка повинна перетворитися на червоного гіганта. Її ядро стане меншим, але зовнішні шари будуть схожими за розміром на орбіту Марсу.

Чи побачить це людство

Дослідники вважають, що до моменту зникнення Сонця людей вже не буде, адже їм залишилося приблизно один мільярд років. Справа в тому, що кожні мільярд років Сонце на 10% стає яскравішим. Це, своєю чергою, призведе до закінчення життя на планеті.

Океани на Землі випаруються, а вода не зможе утворитися через занадто гарячу поверхню.

Що буде після зникнення Сонця

Дослідники кажуть, що під час загибелі зірки вона викидає газ і пил, а ядро цієї зірки врешті-решт вимикається перед зникненням.

Фотографія процесу загибелі зірки. Фото: УНІАН

"Коли зірка гине, вона викидає в космос масу газу та пилу, відому як її оболонка. Маса оболонки може становити половину маси зірки. Ядро ​​зірки, в якому закінчується паливо, врешті-решт, вимикається перед остаточною смертю", — стверджує астрофізик з Манчестерського університету у Великій Британії Альберт Зійлстра.

Нагадаємо, ми писали про те, що вчені знайшли докази того, що Сонячна система мала ще одну планету.

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