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76-метровый астероид приближается к Земле: есть ли угроза

12 мая 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
76-метровый астероид приближается к Земле: есть ли угроза
Астероид максимально приблизится к Земле 12 мая. Фото: Рixabay
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

12 мая максимально близко к нашей планете пролетит 76-метровый астероид 2023 года HT4. Ученые считают, что небесное тело пролетит на расстоянии около 6,08 млн км от нашей планеты.

Об этом сообщают в NASA.

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Ученые из американского космического бюро утверждают, что астероид 2023 года HT4 движется со скоростью 32 184 км/ч.

Траектория полета астероида 2023 г. HT4. Фото: NASA

В NASA также сообщили о потенциально опасных астрономических объектах. Ими считаются те, которые приблизились к Земле на расстояние менее 7,5 млн км, и их диаметр превышает 100 — 150 м. Такие объекты могут стать причиной разрушений на суше или цунами в случае падения в океан.

Ученые говорят, что этот астероид угрозу Земле не представляет, поскольку считается небольшим небесным телом.

Напомним, недавний анализ, проведенный учеными из Центра космических полетов имени Годдарда NASA, показал, что Земля пережила по меньшей мере четыре столкновения с большими астероидами диаметром более километра за последний миллион лет. По мнению ученых, это указывает на высокую астероидную угрозу нашей планете и цивилизации.

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