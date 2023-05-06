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Астероїд, що обертається навколо Землі, може бути фрагментом Місяця

6 травня 2023 03:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Астероїд, що обертається навколо Землі, може бути фрагментом Місяця
Місяць на фоні Землі. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Навколо Землі обертається не тільки Місяць із мільйоном штучно запущених супутників. Вчені встановили, що навколо нашої планети також обертається й астероїд, що може бути фрагментом Місяця.

Про це повідомляє NNews.

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Видання зазначає, що за допомогою телескопа панорамного огляду та системи швидкого реагування (Pan-STARRS) на Гаваях у вересні 2020 року був виявлений астероїд 2020 SO. Спочатку астрономи думали, що це природний об’єкт, який був захоплений земною гравітацією і перебував на тимчасовій орбіті навколо нашої планети.

Подальші дослідження показали, що орбіта об’єкта має надто круглий вигляд, щоб він був природним астероїдом, а його низька швидкість свідчить про те, що він не міг бути захоплений земною гравітацією. Тому спершу вчені припустили, що це не астероїд, а викинутий ракетний прискорювач з місії NASA 1960-х років.

Однак нещодавно дослідники переглянули цю теорію й знайшли підтвердження тому, що 2020 SO — це насправді фрагмент Місяця, який відколовся під час зіткнення. Про це свідчить його склад та орбіта.

Це відкриття може надати цінну інформацію про склад Місяця і події зіткнення, які сформували природний супутник нашої планети. Однак чи дійсно це фрагмент нашого природного супутника, вченим ще потрібно довести. Якщо інформація підтвердиться остаточно, то це перший випадок виявлення шматка Місяця на орбіті навколо Землі.

Нагадаємо, що нещодавно вчені виявили кометоподібний астероїд, який має дивну форму та щось схоже на хвіст. Після подальшого дослідження науковці з'ясували, що цей астероїд має більше спільного з кометами, ніж вони думали.

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