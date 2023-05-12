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76-метровий астероїд наближається до Землі: чи є загроза

12 травня 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
76-метровий астероїд наближається до Землі: чи є загроза
Астероїд максимально наблизиться до Землі 12 травня. Фото: Рixabay
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

12 травня максимально близько до нашої планети пролетить 76-метровий астероїд 2023 HT4. Науковці вважають, що небесне тіло пролетить на відстані близько 6,08 млн км від нашої планети. 

Про це повідомляють у NASA.

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Вчені з американського космічного бюро стверджують, що астероїд 2023 HT4 рухається зі швидкістю 32 184 км/год. 

Траєкторія польоту астероїда 2023 HT4. Фото: NASA

У NASA також повідомили про потенційно небезпечні астрономічні об'єкти. Ними вважаються ті, які наблизилися до Землі на відстань менше ніж 7,5 млн км, і їх діаметр перевищує 100 — 150 м. Такі об'єкти можуть стати причиною руйнуваннь на суходолі або цунамі у випадку падіння в океан.

Вчені кажуть, що цей астероїд загрози Землі не становить, оскільки вважається невеликим небесним тілом.

Нагадаємо, недавній аналіз, проведений вченими з Центру космічних польотів імені Годдарда NASA, показав, що Земля пережила щонайменше чотири зіткнення з великими астероїдами діаметром понад кілометр за останній мільйон років. На думку науковців, це вказує на високу астероїдну загрозу для нашої планети та цивілізації.

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