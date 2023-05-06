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Обращающийся вокруг Земли астероид может быть фрагментом Луны

6 мая 2023 03:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Обращающийся вокруг Земли астероид может быть фрагментом Луны
Луна на фоне Земли. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Вокруг Земли вращается не только Луна с миллионом искусственно запущенных спутников. Ученые установили, что вокруг нашей планеты также вращается и астероид, который может быть фрагментом Луны.

Об этом сообщает NNews.

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Издание отмечает, что с помощью телескопа панорамного обзора и системы быстрого реагирования (Pan-STARRS) на Гавайях в сентябре 2020 был обнаружен астероид 2020 SO. Сначала астрономы полагали, что это природный объект, который был захвачен земной гравитацией и находился на временной орбите вокруг нашей планеты.

Дальнейшие исследования показали, что орбита объекта выглядит слишком круглым, чтобы он был естественным астероидом, а его низкая скорость свидетельствует о том, что он не мог быть захвачен земной гравитацией. Поэтому ученые предположили, что это не астероид, а выброшенный ракетный ускоритель с миссии NASA 1960-х годов.

Однако недавно исследователи пересмотрели эту теорию и нашли подтверждение тому, что 2020 SO — это действительно фрагмент Луны, который откололся во время столкновения. Об этом свидетельствует его состав и орбита.

Это открытие может предоставить ценную информацию о составе Луны и событиях столкновения, сформировавшихся естественным спутником нашей планеты. Однако действительно ли это фрагмент нашего природного спутника, ученым еще предстоит доказать. Если информация окончательно подтвердится, то это первый случай обнаружения куска Луны на орбите вокруг Земли.

Напомним, что недавно ученые обнаружили кометообразный астероид, который имеет странную форму и что-то похожее на хвост. После дальнейшего исследования ученые выяснили, что этот астероид имеет больше общего с кометами, чем они думали.

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