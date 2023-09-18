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Астронавт побил рекорд NASA по самому долгому пребыванию в космосе

18 сентября 2023 02:44
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Астронавт побил рекорд NASA по самому долгому пребыванию в космосе
Астронавт NASA Фрэнк Рубио. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Астронавт NASA Фрэнк Рубио установил рекорд по самому долгому пребыванию в космосе среди астронавтов NASA. Он побил предыдущее достижение в 355 дней, 3 часа и 45 минут, принадлежащее астронавту NASA Марку Ванде Хэю.

Об этом сообщает NASA.

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Рекорд NASA

Сообщается, что Фрэнк Рубио — первый американец сальвадорского происхождения, отправившийся на орбиту. Рубио должен вернуться на Землю через несколько недель, что увеличит его время пребывания в космосе до 371 дня.

NASA разместило информацию на платформе X, бывшем Twitter, о его рекорде космического полета.

"Путешествие Фрэнка Рубио в космос олицетворяет суть исследований. Он бьет рекорд самого длинного непрерывного космического полета астронавта NASA, он также прокладывает путь будущих поколений астронавтов", — заявил глава NASA Билл Нельсон.

Напомним, в атмосфере экзопланеты K2-18 b космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил углеродные молекулы, метан и углекислый газ. Это может свидетельствовать о том, что на ней может существовать жизнь. Однако ученые отмечают, что наличие диметилсульфида еще не подтверждено окончательно и требуются дальнейшие исследования.

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