Астронавт побил рекорд NASA по самому долгому пребыванию в космосе

Астронавт NASA Фрэнк Рубио. Фото: скриншот

Астронавт NASA Фрэнк Рубио установил рекорд по самому долгому пребыванию в космосе среди астронавтов NASA. Он побил предыдущее достижение в 355 дней, 3 часа и 45 минут, принадлежащее астронавту NASA Марку Ванде Хэю.

Об этом сообщает NASA.

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Рекорд NASA

Сообщается, что Фрэнк Рубио — первый американец сальвадорского происхождения, отправившийся на орбиту. Рубио должен вернуться на Землю через несколько недель, что увеличит его время пребывания в космосе до 371 дня.

NASA разместило информацию на платформе X, бывшем Twitter, о его рекорде космического полета.

Франк Рубио перемещение записки для долгосрочного одного spaceflight по США astronaut, крой-6 посылает на своем времени за решеткой @Space_Station , и ОСИРИС-REx сample return spacecraft homes in Earth.



Все это и более, это время в NASA: https://t.co/MyG37QzGhO pic.twitter.com/8LJTLuCuXu — NASA (@NASA) September 16, 2023

"Путешествие Фрэнка Рубио в космос олицетворяет суть исследований. Он бьет рекорд самого длинного непрерывного космического полета астронавта NASA, он также прокладывает путь будущих поколений астронавтов", — заявил глава NASA Билл Нельсон.

Напомним, в атмосфере экзопланеты K2-18 b космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил углеродные молекулы, метан и углекислый газ. Это может свидетельствовать о том, что на ней может существовать жизнь. Однако ученые отмечают, что наличие диметилсульфида еще не подтверждено окончательно и требуются дальнейшие исследования.