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Астронавт побив рекорд NASA з найдовшого перебування в космосі

18 вересня 2023 02:44
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Астронавт побив рекорд NASA з найдовшого перебування в космосі
Астронавт NASA Френк Рубіо. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Астронавт NASA Френк Рубіо встановив рекорд з найдовшого перебування в космосі серед астронавтів NASA. Він побив попереднє досягнення у 355 днів, 3 години та 45 хвилин, що належить астронавту NASA Марку Ванде Хею.

Про це повідомляє NASA.

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Рекорд NASA

Повідомляється, що Френк Рубіо — перший американець сальвадорського походження, який вирушив на орбіту. Рубіо має повернутися на Землю за кілька тижнів, що збільшить його час перебування у космосі до 371 дня.

NASA розмістила інформацію на платформі X, колишньому Twitter, про його рекорд космічного польоту.

"Подорож Френка Рубіо до космосу уособлює суть досліджень. Він б'є рекорд найдовшого безперервного космічного польоту астронавта NASA, він також прокладає шлях майбутніх поколінь астронавтів", — заявив глава NASA Білл Нельсон.

Нагадаємо, в атмосфері екзопланети K2-18 b космічний телескоп Джеймса Вебба виявив вуглецеві молекули, метан і вуглекислий газ. Це може свідчити про те, що на ній може існувати життя. Однак науковці наголошують, що наявність диметилсульфіду ще не підтверджена остаточно і потрібні подальші дослідження.

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