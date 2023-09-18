Астронавт побив рекорд NASA з найдовшого перебування в космосі

Астронавт NASA Френк Рубіо. Фото: скриншот

Астронавт NASA Френк Рубіо встановив рекорд з найдовшого перебування в космосі серед астронавтів NASA. Він побив попереднє досягнення у 355 днів, 3 години та 45 хвилин, що належить астронавту NASA Марку Ванде Хею.

Про це повідомляє NASA.

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Рекорд NASA

Повідомляється, що Френк Рубіо — перший американець сальвадорського походження, який вирушив на орбіту. Рубіо має повернутися на Землю за кілька тижнів, що збільшить його час перебування у космосі до 371 дня.

NASA розмістила інформацію на платформі X, колишньому Twitter, про його рекорд космічного польоту.

Frank Rubio breaks the record for the longest single spaceflight by a U.S. astronaut, Crew-6 reflects on their time aboard the @Space_Station, and the OSIRIS-REx sample return spacecraft homes in on Earth.



All this and more, this week at NASA: https://t.co/MyG37QzGhO pic.twitter.com/8LJTLuCuXu — NASA (@NASA) September 16, 2023

"Подорож Френка Рубіо до космосу уособлює суть досліджень. Він б'є рекорд найдовшого безперервного космічного польоту астронавта NASA, він також прокладає шлях майбутніх поколінь астронавтів", — заявив глава NASA Білл Нельсон.

Нагадаємо, в атмосфері екзопланети K2-18 b космічний телескоп Джеймса Вебба виявив вуглецеві молекули, метан і вуглекислий газ. Це може свідчити про те, що на ній може існувати життя. Однак науковці наголошують, що наявність диметилсульфіду ще не підтверджена остаточно і потрібні подальші дослідження.