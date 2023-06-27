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Астронавты показали первые изображения Сатурна: необработанные фото

27 июня 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Астронавты показали первые изображения Сатурна: необработанные фото
Планета Сатурн. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Первые изображения планеты Сатурн, сделанные космическим телескопом Джеймсом Вэббом, показали астронавты. В дальнейшем во время обработки изображений фотографии очистят от шумов и сделают цветными.

Необработанные фотографии можно увидеть на сайте телескопа Джеймса Вэбба.

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Космический телескоп Вэбба сделал уникальные фотографии второй по размерам планеты Солнечной системы — Сатурна.

На темных фотографиях видны кольца вокруг планеты, отражающие солнечный свет.

Планета Сатурн. Фото: jwstfeed

Известно, что космический телескоп Джеймс Вэбб запустили в 2021 году. На его планирование, проектирование и строительство ушло три десятилетия.

Планета Сатурн. Фото: jwstfeed

Отмечается, что после обработки фотографий планету можно будет увидеть в коротких ближних инфракрасных волнах и длинных диапазонах волнах.

Планета Сатурн. Фото: jwstfeed

Напомним, исследователи нашли на спутнике Сатурна Энцелади гейзер, разбрызгивающий водяной пар. Расстояние выброса — 5044 километра. Это в несколько раз превышает диаметр самого спутника.

Это не первые находки гейзеров на спутнике Сатурна Энцелади. Но первые с таким большим масштабом.

Также мы писали, что астрономы обнаружили 62 новых спутника, вращающихся вокруг Сатурна. В настоящее время общее количество спутников планеты превысило 100, что делает ее рекордсменкой среди других планет.

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