На супутнику Сатурна знайшли гейзер, який викидає воду у космос

Викид пари у космос з супутника Сатурна. Фото: NASA/JPL-Caltech

Знову нове космічне відкриття завдяки роботі телескопа "Джеймса Вебба". Дослідники знайшли на супутнику Сатурна Енцеладі гейзер, який розбризкує водяну пару. Відстань викиду — 5044 кілометри. Це в кілька разів перевищує діаметр самого супутника.

Про це повідомляє Space.com.

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Гейзер на супутнику Сатурна

Зазначається, що це не перші знахідки гейзерів на супутнику Сатурна Енцеладі. Але перші з таким великим масштабом.

Вперше дослідники дізналися про водяні вибухи на Енцеладі в 2005 році.Тоді космічний корабель NASA Cassini побачив крижані частинки, які вилітали крізь великі тріщини, які називаються "тигровими смугами".

Після проведення аналізу стало відомо, що викиди у космос містили метан, вуглекислий газ та аміак. Це молекули, які містять хімічні будівельні блоки, необхідні для розвитку життя. Експерти зазначають, що можливо навіть те, що деякі з цих газів були вироблені самим життям, що виділяє метан глибоко під поверхнею Енцелада.

Також це є ще одним доказом можливого життя на Енцеладі. Супутник повністю вкритий товстим шаром водяного льоду. Однак дослідники повідомили, що під цією замерзлою кіркою прихований величезний океан. Вчені вважають, що струмені води походять із гідротермальних джерел на дні океану. Ця гіпотеза підтверджується наявністю кремнезему. Це звичайний інгредієнт планетарної кори, які знаходяться у шлейфах пари.

Наразі вчені NASA обговорюють майбутні місії повернення для пошуку ознак життя на супутнику. Вже є запропонований космічний корабель Enceladus Orbilander. Він може обертатися навколо Енцелади приблизно шість місяців, пролітаючи крізь його водяні шлейфи та збираючи зразки. Потім його опустять на поверхню крижаного місяця. Космічний корабель буде мати інструменти для зважування та аналізу молекул, а також все для дослідження ДНК і мікроскоп.

Крім цього у вчених є ще одна запропонована ідея дослідження. Це відправлення автономного "робота-змія" у водні глибини під поверхнею Енцелада. Він матиме камери та лідар на "голові", які допомагатимуть йому орієнтуватися в невідомому середовищі дна океану супутника.

Нагадаємо, що вчені нарешті визначили щільність марсіанської кори, завдяки найсильнішому "марсотрусу", який коли-небудь спостерігався. Зазначається, що вона товща порівняно з Землею та Місяцем.

На Сонці можна спостерігати велику пляму, що в чотири рази більша за Землю. За словами вчених, вона настільки велика, що її можна побачити неозброєним оком, але для безпеки варто користуватися спеціальними окулярами.