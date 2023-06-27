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Астронавти показали перші зображення Сатурна: необроблені фото

27 червня 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Астронавти показали перші зображення Сатурна: необроблені фото
Планета Сатурн. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Перші зображення планети Сатурн, які зробив космічний телескоп Джеймса Вебба, показали астронавти. У подальшому, під час обробки зображень, світлини очистять від шумів й зроблять кольоровими.

Необроблені фотографії можна побачити на сайті телескопа Вебба.

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Космічний телескоп Вебба зробив унікальні світлини другої за розмірами планети Сонячної системи —Сатурна. 

На темних світлинах видні кільця навколо планети, які відбивають сонячне світло.

Планета Сатурн. Фото: jwstfeed

Відомо, що космічний телескоп "Джеймс Вебб" запустили у 2021 році. На його планування, проєктування та будівництво пішло три десятиліття.

Планета Сатурн. Фото: jwstfeed

Зазначається, що після обробки світлин, планету можна буде побачити в коротких ближніх інфрачервоних хвилях та довгих діапазонах хвиль.

Планета Сатурн. Фото: jwstfeed

Нагадаємо, дослідники знайшли на супутнику Сатурна Енцеладі гейзер, який розбризкує водяну пару.  Відстань викиду — 5044 кілометри. Це в кілька разів перевищує діаметр самого супутника.

Зазначається, що це не перші знахідки гейзерів на супутнику Сатурна Енцеладі. Але перші з таким великим масштабом.

Також ми писали, що астрономи виявили 62 нові супутники, що обертаються навколо Сатурна. Наразі загальна кількість супутників планети перевищила 100, що робить її рекордсменкою серед інших планет.

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