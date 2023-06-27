Астронавти показали перші зображення Сатурна: необроблені фото
Перші зображення планети Сатурн, які зробив космічний телескоп Джеймса Вебба, показали астронавти. У подальшому, під час обробки зображень, світлини очистять від шумів й зроблять кольоровими.
Необроблені фотографії можна побачити на сайті телескопа Вебба.
Невідомий Сатурн
Космічний телескоп Вебба зробив унікальні світлини другої за розмірами планети Сонячної системи —Сатурна.
На темних світлинах видні кільця навколо планети, які відбивають сонячне світло.
Відомо, що космічний телескоп "Джеймс Вебб" запустили у 2021 році. На його планування, проєктування та будівництво пішло три десятиліття.
Зазначається, що після обробки світлин, планету можна буде побачити в коротких ближніх інфрачервоних хвилях та довгих діапазонах хвиль.
Нагадаємо, дослідники знайшли на супутнику Сатурна Енцеладі гейзер, який розбризкує водяну пару. Відстань викиду — 5044 кілометри. Це в кілька разів перевищує діаметр самого супутника.
Зазначається, що це не перші знахідки гейзерів на супутнику Сатурна Енцеладі. Але перші з таким великим масштабом.
Також ми писали, що астрономи виявили 62 нові супутники, що обертаються навколо Сатурна. Наразі загальна кількість супутників планети перевищила 100, що робить її рекордсменкою серед інших планет.