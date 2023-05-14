Навколо Сатурна астрономи виявили нові супутники
Астрономи виявили 62 нові супутники, що обертаються навколо Сатурна. Наразі загальна кількість супутників планети перевищила 100, що робить її рекордсменкою серед інших планет.
Про це повідомляє Space.com.
Скільки наразі супутників у Сатурна
Супутники виявила команда під керівництвом доктора Інституту астрономії та астрофізики Academia Sinica Едварда Ештона. Виконуючи кропіткий процес зіставлення об’єктів, виявлених у різні ночі протягом 24 місяців, команда відстежила 63 об’єкти, які в кінцевому підсумку підтвердили як супутники. Один із цих супутників було виявлено ще 2021 року, а про решту 62 — поступово оголошували протягом останніх кількох тижнів.
Нещодавно відкриті супутники Сатурна класифікуються як "нерегулярні супутники". Цей термін належить до об'єктів, які, як вважають, були захоплені гравітаційним впливом планети і в кінцевому підсумку обертаються навколо неї по великих, сплощених або "еліптичних" траєкторіях, які є більш нахиленими порівняно з орбітами звичайних супутників.
Зараз Сатурн має 121 відомий неправильний супутник разом із 24 регулярними супутниками. Нерегулярні супутники, такі як ці нові, мають тенденцію згруповуватися в групи залежно від нахилу їхніх орбіт. Зараз у системі Сатурна присутні три з цих угруповань — інуїтська група, галльська група та густонаселена норвезька група, усі з яких отримали свої назви з різних міфологій.
Зазначається, що супутники в цих трьох групах були створені, коли більші супутники зіткнулися разом і роздробилися. Дослідження орбіт неправильних супутників Сатурна може допомогти астрономам краще зрозуміти історію таких зіткнень у системі газових гігантів.
Нагадаємо, що вчені вперше спостерігали, як зірка, що "помирає", поглинає планету. Астрономи прогнозують подібну долю Землі приблизно через п'ять мільярдів років.