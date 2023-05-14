Навколо Сатурна астрономи виявили нові супутники

Сатурн кружляє із супутниками. Фото: freepik.com

Астрономи виявили 62 нові супутники, що обертаються навколо Сатурна. Наразі загальна кількість супутників планети перевищила 100, що робить її рекордсменкою серед інших планет.

Про це повідомляє Space.com.

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Супутники виявила команда під керівництвом доктора Інституту астрономії та астрофізики Academia Sinica Едварда Ештона. Виконуючи кропіткий процес зіставлення об’єктів, виявлених у різні ночі протягом 24 місяців, команда відстежила 63 об’єкти, які в кінцевому підсумку підтвердили як супутники. Один із цих супутників було виявлено ще 2021 року, а про решту 62 — поступово оголошували протягом останніх кількох тижнів.

Нещодавно відкриті супутники Сатурна класифікуються як "нерегулярні супутники". Цей термін належить до об'єктів, які, як вважають, були захоплені гравітаційним впливом планети і в кінцевому підсумку обертаються навколо неї по великих, сплощених або "еліптичних" траєкторіях, які є більш нахиленими порівняно з орбітами звичайних супутників.

Зараз Сатурн має 121 відомий неправильний супутник разом із 24 регулярними супутниками. Нерегулярні супутники, такі як ці нові, мають тенденцію згруповуватися в групи залежно від нахилу їхніх орбіт. Зараз у системі Сатурна присутні три з цих угруповань — інуїтська група, галльська група та густонаселена норвезька група, усі з яких отримали свої назви з різних міфологій.

Зазначається, що супутники в цих трьох групах були створені, коли більші супутники зіткнулися разом і роздробилися. Дослідження орбіт неправильних супутників Сатурна може допомогти астрономам краще зрозуміти історію таких зіткнень у системі газових гігантів.

Нагадаємо, що вчені вперше спостерігали, як зірка, що "помирає", поглинає планету. Астрономи прогнозують подібну долю Землі приблизно через п'ять мільярдів років.