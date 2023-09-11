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Астронавты используют новую космическую камеру, чтобы увидеть удары молнии на Земле

11 сентября 2023 13:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Астронавты используют новую космическую камеру, чтобы увидеть удары молнии на Земле
Гроза на Земле в 2015 году снята с МКС. Фото: space.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Астронавты начали использовать новую камеру, с помощью которой будут всматриваться в сердце грозы, чтобы узнать больше о ее структуре. Ученые надеются увидеть "голубые струи" (перевернутые молнии) и "красные спрайты" (разряды в слое земной атмосферы, известном как мезосфера).

Об этом пишет space.com.

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Исследование ударов молнии на Земле

Астронавт Европейского космического агентства Андреас Могенсен планирует продолжить свое исследование Международной космической станции с 2015 года, когда он наблюдал за грозой на Земле.

В своем новом исследовании с уникальной камерой ученый надеется увидеть "голубые струи" (перевернутые молнии) и "красные спрайты" (разряды в слое земной атмосферы, известном как мезосфера).

"Еще нужно многое понять, как именно они формируются, как развиваются. Это будет одно из самых увлекательных исследований для исследовательской группы, поскольку его изображения голубых струй в 2015 году попали на обложки Science и Nature, самых престижных журналов в научном сообществе", — сказал Могенсен.

Молнии ранее фиксировались камерами в космосе благодаря мощным спутникам, примерами которых являются американская серия GOES (геостационарный оперативный экологический спутник) и новая серия европейских метеосатов третьего поколения. Но исследование под руководством человека обеспечивает большую гибкость, поскольку легче перезадать задачу человеку на месте, когда возникают шторма или другие явления.

Напомним, 12 сентября к Земле приблизится уникальная комета, которую можно увидеть только раз в жизни.

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