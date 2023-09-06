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Унікальна комета, яку можна побачити лише раз у житті, наблизиться до Землі

6 вересня 2023 13:41
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Валерія Пержун
редактор
Унікальна комета, яку можна побачити лише раз у житті, наблизиться до Землі
Комета в небі. Ілюстративне фото: pexels.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Наступного тижня повз Землю пройде комета Нісімура. Її можна побачити тільки раз у житті.

Про це пише Іndependent

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Що відомо про комету Нісімура

11 серпня цього року японський астроном-любитель Хідео Нісімура помітив невідому комету та відзняв її рух з довгою витримкою. Унікальсть небесного тіла в тому, що воно світиться зеленим кольором. Відповідно комету C/2023 PI назвали на честь відкривача — "Нісімура". 

Зелена комета Нісімура. Фото: NASA
Комета Нісімура. Фото: NASA

Її колір і сяйво у небі помітніше з кожним днем, доки вона наближається до Сонця. Наступного разу Нісімура наблизиться до нашого Сонця лише через 400 років. Тобто земляни знову побачать її лише 2431 року.

Побачити комету можна і неозброєним оком. Головне правильно обрати час — Нісімуру краще спостерігати або до, або після заходу Сонця.

"Наразі Нісімуру можна побачити через годину після заходу сонця і за годину до світанку, якщо подивитися зі сходу на північний схід, в бік серпа Місяця та Венери", — повідомив директор центру астрофізики імені Е.А. Мілна в університеті Халла, професор Бред Гібсон.

Наразі вчені все ще намагаються оцінити розмір Нісімури. Професор Гібсон, припускає, що її діаметр може варіюватися від декількох сотень метрів до 1,5-3 кілометрів. Водночас науковці переконані, що жодної небезпеки для Землі вона не несе. 

Незадовго до світанку у вівторок, 12 вересня комета наблизиться до Землі. 

Нагадаємо, Астрономи виявили нову планету: вчені вже взялися за дослідження.

Водночас Індія вперше запустила місію до Сонця.

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