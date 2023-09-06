Унікальна комета, яку можна побачити лише раз у житті, наблизиться до Землі

Комета в небі. Ілюстративне фото: pexels.com

Наступного тижня повз Землю пройде комета Нісімура. Її можна побачити тільки раз у житті.

Про це пише Іndependent.

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Що відомо про комету Нісімура

11 серпня цього року японський астроном-любитель Хідео Нісімура помітив невідому комету та відзняв її рух з довгою витримкою. Унікальсть небесного тіла в тому, що воно світиться зеленим кольором. Відповідно комету C/2023 PI назвали на честь відкривача — "Нісімура".

Комета Нісімура. Фото: NASA

Її колір і сяйво у небі помітніше з кожним днем, доки вона наближається до Сонця. Наступного разу Нісімура наблизиться до нашого Сонця лише через 400 років. Тобто земляни знову побачать її лише 2431 року.

Побачити комету можна і неозброєним оком. Головне правильно обрати час — Нісімуру краще спостерігати або до, або після заходу Сонця.

"Наразі Нісімуру можна побачити через годину після заходу сонця і за годину до світанку, якщо подивитися зі сходу на північний схід, в бік серпа Місяця та Венери", — повідомив директор центру астрофізики імені Е.А. Мілна в університеті Халла, професор Бред Гібсон.

Наразі вчені все ще намагаються оцінити розмір Нісімури. Професор Гібсон, припускає, що її діаметр може варіюватися від декількох сотень метрів до 1,5-3 кілометрів. Водночас науковці переконані, що жодної небезпеки для Землі вона не несе.

Незадовго до світанку у вівторок, 12 вересня комета наблизиться до Землі.

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