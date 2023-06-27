Четверо сміливців: астронавти NASA розпочали імітований політ на Марс

Команда астронавтів NASA. Фото: NASA

Четверо астронавтів NASA проведуть у закритому модулі Mars Dune Alpha рік. Імітаційна марсіанська база розташована у Космічному центрі Джонсона NASA в Г'юстоні (штат Техас, США).

Про це повідомляє Space.

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Повідомляється, що четверо сміливців проведуть наступний рік у середовищі проживання площею 158 квадратних метрів, також відомого як Mars Dune Alpha.

Його спеціально побудували для такого експерименту на 3D-принтері.

Зазначається, що кожного члена екіпажу відібрали згідно з певними вимогами. Вони повинні були мати ступінь в одній із галузей: наука, технологія, інженерія та математика.

"Це справді захоплююче, тому що одна з речей, яка відрізняється від деяких наших попередніх аналогів у NASA, полягає в тому, що люди будуть ізольовані як екіпаж протягом 378 днів", — заявивла керівник лабораторії поведінкового здоров’я та ефективності NASA Сюзанна Белл.

Як зазначається, місія буде завершена 7 червня 2024 року. Саме тоді астронавти вперше побачать "небо над Землею".

Нагадаємо, вже через 17 років — у 2040 році — на Марсі можуть висадитися люди. Щоправда, у NASA вважають, що виконати це завдання буде складно, але космічне агентство намагатиметься.