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Астрономы ждут первого сообщения от инопланетян из Альтаира: все детали

23 августа 2023 09:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Астрономы ждут первого сообщения от инопланетян из Альтаира: все детали
НЛО в небе. Фото: pixabay.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Около 40 лет назад японские астрономы направили сообщение звезде Альтаир, надеясь на ответ инопланетян. Ученые надеются, что совсем скоро они получат ответ и докажут существование потенциальной разумной цивилизации.

Об этом сообщает The Science Times.

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Как известно, в августе 1983 года ученые отправили послание, состоявшее из 13 изображений в районе звезды Альтаир в созвездии Орла. На них специалисты показали возникновение и развитие жизни на Земле и то, как выглядят люди.

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Послание учёных для инопланетян. Фото: The Asahi Shimbun

Таким образом, команда из Университета Хего стремится доказать существование инопланетян с помощью радиотелескопа, чтобы получить ответ от соседних планет. Ожидается, что ответной датой будет 22 августа, но вероятность этого достаточно мала.

По данным газеты, ученые направят в сторону Альтаира 64-метровую антенну, с помощью которой астрономы надеются получить сигнал от внеземной цивилизации.

"Японские ученые считают, что вокруг Альтаира могут вращаться населенные умными инопланетянами планеты. Поэтому через 40 лет можно ожидать того, что радиосигнал не только достиг такой планеты, но и потенциальные инопланетяне уже направили на Землю ответ", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно телескоп NASA показал звезду, в миллионы раз ярче Солнца.

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