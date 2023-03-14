Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Космос arrow Астрономы показали момент падения метеорита на Луну arrow

Астрономы показали момент падения метеорита на Луну

14 марта 2023 15:10
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Увидеть это явление можно было с помощью телескопов
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Японский астроном зафиксировал на видео момент падения метеорита на Луну. Это произошло на ночной стороне спутника Земли.

Об этом пишет ScienceAlert.

Читайте также:

Подробности

Увидеть непривычное явление удалось с помощью телескопов, установленных для наблюдений за Луной. Известно, что это произошло 23 февраля, по данным астронома Дайчи Фуджи, метеорит упал у кратера Иделер L, немного северо-западнее кратера Питискус.

Отметим, что увидеть столкновение метеоритов с Луной можно с Земли, если они достаточно велики и падают на ночную сторону спутника, обращенную к планете.

По словам Фуджи, диаметр образовавшегося от столкновения кратера может достигать десятка метров. Вероятно, он должен быть виден на снимках аппаратов, которые сейчас находятся на орбите Луны.

Метеориты сталкиваются с Землей почти каждый день, но большинство из них невелики, поэтому полностью сгорают в атмосфере. Однако, Луна имеет только очень тонкую экзосферу, а это означает, что метеоры, не достигающие поверхности Земли, обычно соприкасаются с ее поверхностью, создавая на ней кратеры.

Напомним, ранее мы писали, что на орбите Земли накопилось много космического мусора, который может угрожать человечеству.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

15:52 Украинские беженцы смогут находиться в США подольше: что известно

15:50 На границе Одесчины с Молдовой стреляли: пограничники ловили беглецов

15:35 Офис генпрокурора собрал сотни досье на солдат армии рф, — The Guardian

15:29Кто победит в украинской Премьер-лиге в этом сезоне: эксперты удивили прогнозом

15:20 Одесские рыбаки смогут получить специальный билет для отлова рыбы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:11 Во Львове лечат подростка из Бахмута, едва выбравшегося из-под заваленного дома

15:02 В Харьковской области тракторист подорвался на мине

14:57 Снайперы рф в Киевской области издевались над ребенком и изнасиловали его мать, — Reuters

14:50 В Одессе выделили средства на ремонт Хаджибейской дамбы

14:50Польша вскоре может передать Украине истребители МиГ-29, — премьер страны

Новина з відео

13:57 Вакарчук, Кароль, Кошевой: знаменитости поздравляют с Днем добровольца

Новина з відео

13:29Поврежден детский сад: по Одесчине нанесли ракетный удар из тактической авиации

Новина з відео

12:25 Катрин Денев на телевидении зачитала стихотворение известной украинской писательницы

Новина з відео

10:58 Эшли Грэм прокомментировала скандальное и короткое интервью с Хью Грантом на премии "Оскар"

Новина з відео

10:39 Зеленский прокомментировал обстрел Краматорска, где погибли мирные жители

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

10:22 Гайдай рассказал о ситуации на Луганском направлении

Новина з відео

07:57 Российская ракета не долетела до Украины и упала в Белгородской области

Новина з відео

22:55 Ученые показали, как гигантский айсберг откололся от шельфового ледника Антарктиды

Новина з відео

22:12Сделаем все возможное и невозможное для укрепления наших воинов, — Зеленский

Новина з відео

20:06 Военные показали видео с окрестностей Бахмута, разрушенных после месяцев тяжелых боев

08:23Кредитная сфера в Украине на грани коллапса: причастен каждый третий украинец

07:23Тарифы на воду поднимут для регионов по-разному: сколько предлагают платить

21:13Магазины рекордно повысили цены на продукты: лидеры по удорожанию

Эксклюзив

18:00Остановить кровь и убраться с позиций: как происходит эвакуация 300-х с поля боя

10:19НБУ снизил поддержку курса гривны продажей валюты: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

08:15Рианна, Леди Гага, Николь Кидман и другие звезды: самые яркие образы на премии "Оскар-2023"

Эксклюзив

07:10Почему дорожают фрукты и овощи, и как долго это продлится

18:00Как путин наследует Сталина: 70 лет со смерти усатого тирана

07:33Почему Китаю выгодно помогать россии в войне против Украины

Новина з відео

21:35Все о песнях, претендующих на "Оскар-2023"

Актуальное по теме

None 14 Март 15:52

Украинские беженцы смогут находиться в США подольше: что известно

None 14 Март 15:17

На границе Одесчины с Молдовой стреляли: пограничники ловили беглецов

None 14 Март 15:35

Офис генпрокурора собрал сотни досье на солдат армии рф, — The Guardian

None 14 Март 15:28

Кто победит в украинской Премьер-лиге в этом сезоне: эксперты удивили прогнозом

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB