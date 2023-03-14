Астрономы показали момент падения метеорита на Луну

Увидеть это явление можно было с помощью телескопов

Японский астроном зафиксировал на видео момент падения метеорита на Луну. Это произошло на ночной стороне спутника Земли.

Об этом пишет ScienceAlert.

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Увидеть непривычное явление удалось с помощью телескопов, установленных для наблюдений за Луной. Известно, что это произошло 23 февраля, по данным астронома Дайчи Фуджи, метеорит упал у кратера Иделер L, немного северо-западнее кратера Питискус.

Отметим, что увидеть столкновение метеоритов с Луной можно с Земли, если они достаточно велики и падают на ночную сторону спутника, обращенную к планете.

По словам Фуджи, диаметр образовавшегося от столкновения кратера может достигать десятка метров. Вероятно, он должен быть виден на снимках аппаратов, которые сейчас находятся на орбите Луны.

나의 관측 사상 최대의 월면 충돌 섬광을 파악할 수 있었습니다!2023년 2월 23일 속도로 재생).무려 1초 이상도 계속 빛나는 거대한 섬광이었습니다.달은 대기가 없기 때문에 유성이나 불구는 볼 수 없고, 크레이터가 할 수 있는 순간에 빛납니다 .pic.twitter.com — 藤井大地 (@dfuji1) 24 февраля 2023

Метеориты сталкиваются с Землей почти каждый день, но большинство из них невелики, поэтому полностью сгорают в атмосфере. Однако, Луна имеет только очень тонкую экзосферу, а это означает, что метеоры, не достигающие поверхности Земли, обычно соприкасаются с ее поверхностью, создавая на ней кратеры.

Напомним, ранее мы писали, что на орбите Земли накопилось много космического мусора, который может угрожать человечеству.