Астрофотограф показав знімок Місяця у надзвичайно високій роздільній здатності

Місяць

Астрофотограф зі США Ендрю Маккарті зробив дивовижний знімок Місяця. Він показав, як виглядає єдиний природний супутник планети Земля у високій роздільній здатності.

Світлину він опублікував на своїй сторінці в Twitter.

Деталі

"У середу я зробив фото Місяця у непристойно високій роздільній здатності. Збільшуйте і роздивляйтеся деталі!", — написав Маккарті.

Він зазначив, що завантажено лише 25% від оригінального розміру зображення через обмеження у Twitter.

I took an obscenely high resolution photo of the moon on Wednesday. Zoom in and check out the details!



(Uploaded only 25% of the original image size due to twitter image size limits) pic.twitter.com/pMrwWS1aeQ — Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) March 5, 2023

Нагадаємо, на Марсі існують хмари, які можуть містити вуглекислий газ або сухий лід, і дослідження їх формування та руху є важливим для розуміння марсіанської атмосфери та погоди на планеті. У січні 2021 року марсохід Curiosity розпочав дослідження цих хмар за допомогою своєї кольорової камери Mastcam та чорно-білих навігаційних камер, що дозволило вченим отримати більш детальне уявлення про структуру та зростання хмар.

Також ми писали, що нещодавно відкритий астероїд 2023 DW має невеликі шанси зіткнутися з Землею. Він посідає перше місце у "списку ризику" Європейського космічного агентства для навколоземних об’єктів з імовірністю зіткнення з нашою планетою приблизно один до 625 у День Святого Валентина, 14 лютого 2046 року.

Додамо, вперше в історії астрономи побачили нові "ударні хвилі" у космосі. Такі спостереження допоможуть вченим ще краще дослідити магнітні поля у Всесвіті.