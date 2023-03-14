Астрономи показали момент падіння метеорита на Місяць

Побачити це явище можна було за допомогою телескопів

Японський астроном зафіксував на відео момент падіння метеорита на Місяць. Це сталося на нічному боці супутника Землі.

Про це пише ScienceAlert.

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Побачити не незвичне явище вдалося за допомогою телескопів, встановлених для спостережень за Місяцем. Відомо, що це сталося 23 лютого, за даними астронома Дайчі Фуджі, метеорит впав біля кратера Іделер L, трохи на північний захід від кратера Пітіскус.

Зазначимо, що побачити зіткнення метеоритів з Місяцем можна з Землі, якщо вони достатньо великі і падають на нічний бік супутника, обернений до планети.

За словами Фуджі, діаметр кратера, що утворився від зіткнення, може досягати десятка метрів. Ймовірно, його має бути видно на знімках апаратів, які зараз знаходяться на орбіті Місяця.

Метеорити стикаються з Землею майже щодня, але більшість з них невеликі, тому повністю згоряють в атмосфері. Однак, Місяць має тільки дуже тонку екзосферу, а це означає, що метеори, які не досягають поверхні Землі, зазвичай стикаються з його поверхнею, створюючи на ньому кратери.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на орбіті Землі накопичилося багато космічного сміття, яке може загрожувати людству.