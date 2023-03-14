Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Космос arrow Астрономи показали момент падіння метеорита на Місяць arrow

Астрономи показали момент падіння метеорита на Місяць

14 березня 2023 15:10
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Побачити це явище можна було за допомогою телескопів
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Японський астроном зафіксував на відео момент падіння метеорита на Місяць. Це сталося на нічному боці супутника Землі.

Про це пише ScienceAlert.

Читайте також:

Деталі

Побачити не незвичне явище вдалося за допомогою телескопів, встановлених для спостережень за Місяцем. Відомо, що це сталося 23 лютого, за даними астронома Дайчі Фуджі, метеорит впав біля кратера Іделер L, трохи на північний захід від кратера Пітіскус.

Зазначимо, що побачити зіткнення метеоритів з Місяцем можна з Землі, якщо вони достатньо великі і падають на нічний бік супутника, обернений до планети.

За словами Фуджі, діаметр кратера, що утворився від зіткнення, може досягати десятка метрів. Ймовірно, його має бути видно на знімках апаратів, які зараз знаходяться на орбіті Місяця.

Метеорити стикаються з Землею майже щодня, але більшість з них невеликі, тому повністю згоряють в атмосфері. Однак, Місяць має тільки дуже тонку екзосферу, а це означає, що метеори, які не досягають поверхні Землі, зазвичай стикаються з його поверхнею, створюючи на ньому кратери.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на орбіті Землі накопичилося багато космічного сміття, яке може загрожувати людству.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

16:43 Стівен Сігал відвідав форум руху русофілів в москві та зробив гучну заяву

16:36 Міноборони Білорусі оголосило про призов військовозобов'язаних на збори

16:25 На Одещині планують встановити понад 60 тисяч "розумних" лічильників

Новина з відео

16:22 Податки, які надходять до бюджету України, підуть на оборону, — Шмигаль

16:06 Переможця премії "Оскар" прооперували одразу після церемонії: хто він та що сталось

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:05 Збірна України з футболу зіграє з Німеччиною у Бремені

16:03Чи продовжать ЗСУ оборону Бахмута: Зеленський повідомив про рішення Ставки

15:52 Українські біженці зможуть перебувати у США довше: що відомо

15:50 На кордоні Одещини з Молдовою стріляли: прикордонники ловили втікачів

15:35 Офіс генпрокурора зібрав сотні досьє на солдат армії рф, — The Guardian

Новина з відео

16:22 Податки, які надходять до бюджету України, підуть на оборону, — Шмигаль

Новина з відео

13:57 Вакарчук, Кароль, Кошовий: знаменитості вітають з Днем добровольця

Новина з відео

13:29Пошкоджено дитячий садок: по Одещині завдали ракетного удару із тактичної авіації

Новина з відео

12:25 Катрін Денев на телебаченні зачитала вірш відомої української письменниці

Новина з відео

10:58 Ешлі Грем прокоментувала скандальне та коротке інтерв'ю з Г'ю Грантом на премії "Оскар"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

10:39 ​​​​​​​Зеленський прокоментував обстріл Краматорська, де загинули мирні жителі

Новина з відео

10:22 Гайдай розповів про ситуацію на Луганському напрямку

Новина з відео

07:57 Російська ракета не долетіла до України та впала у Бєлгородській області

Новина з відео

22:55 Науковці показали, як велетенський айсберг відколовся від шельфового льодовика Антарктиди

Новина з відео

22:12Зробимо все можливе й неможливе для зміцнення наших воїнів, — Зеленський

08:23Кредитна сфера в Україні на межі колапсу: причетний кожен третій українець

07:23Тарифи на воду піднімуть для регіонів по-різному: скільки пропонують платити

21:13Магазини рекордно підвищили ціни на продукти: лідери зі здорожчання

Ексклюзив

18:00Зупинити кров і вшитися з позицій: як відбувається евакуація 300-х з поля бою

10:19НБУ зменшив підтримку курсу гривні продажем валюти: що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

08:15Ріанна, Леді Гага, Ніколь Кідман та інші зірки: найяскравіші образи на премії "Оскар-2023"

Ексклюзив

07:10Чому дорожчають фрукти та овочі, і як довго це триватиме

18:00Як путін наслідує Сталіна: 70 років зі смерті вусатого тирана

07:33Чому Китаю вигідно допомагати росії у війні проти України

Новина з відео

21:35Все про пісні, які претендують на "Оскар-2023"

Актуальне по темі

None 14 Березень 16:42

Стівен Сігал відвідав форум руху русофілів в москві та зробив гучну заяву

None 14 Березень 16:36

Міноборони Білорусі оголосило про призов військовозобов'язаних на збори

None 14 Березень 16:28

На Одещині планують встановити понад 60 тисяч "розумних" лічильників

None 14 Березень 16:31

Податки, які надходять до бюджету України, підуть на оборону, — Шмигаль

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB