Астрономи показали момент падіння метеорита на Місяць
Японський астроном зафіксував на відео момент падіння метеорита на Місяць. Це сталося на нічному боці супутника Землі.
Про це пише ScienceAlert.
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Деталі
Побачити не незвичне явище вдалося за допомогою телескопів, встановлених для спостережень за Місяцем. Відомо, що це сталося 23 лютого, за даними астронома Дайчі Фуджі, метеорит впав біля кратера Іделер L, трохи на північний захід від кратера Пітіскус.
Зазначимо, що побачити зіткнення метеоритів з Місяцем можна з Землі, якщо вони достатньо великі і падають на нічний бік супутника, обернений до планети.
За словами Фуджі, діаметр кратера, що утворився від зіткнення, може досягати десятка метрів. Ймовірно, його має бути видно на знімках апаратів, які зараз знаходяться на орбіті Місяця.
私の観測史上最大の月面衝突閃光を捉えることができました！2023年2月23日20時14分30.8秒に出現した月面衝突閃光を、平塚の自宅から撮影した様子です（実際の速度で再生）。なんと1秒以上も光り続ける巨大閃光でした。月は大気がないため流星や火球は見られず、クレーターができる瞬間に光ります。 pic.twitter.com/Bi2JhQa9Q0— 藤井大地 (@dfuji1) February 24, 2023
Метеорити стикаються з Землею майже щодня, але більшість з них невеликі, тому повністю згоряють в атмосфері. Однак, Місяць має тільки дуже тонку екзосферу, а це означає, що метеори, які не досягають поверхні Землі, зазвичай стикаються з його поверхнею, створюючи на ньому кратери.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на орбіті Землі накопичилося багато космічного сміття, яке може загрожувати людству.