Астрономы обнаружили нетипичную черную дыру среди скопления звезд

Звезды в космосе. Фото: google.com

Исследователи заявили, что могут являться свидетелями промежуточного этапа в формировании черных дыр. Они обнаружили объект, имеющий массу близкую к массе средней черной дыры, но не обнаружили типичных признаков этого космического явления.

Об этом сообщает ScienceAlert.

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Что обнаружили ученые

Шаровидное скопление звезд Мессье 4, расположенное на расстоянии примерно 6 тыс. световых лет от Земли, может быть скоплением вокруг черной дыры, примерно в 800 раз превышающей массу Солнца.

Кроме того, что этот объект расположен довольно близко, что значительно упрощает проведение исследований, он еще может оказаться новым открытием в эволюции черных дыр.

Почему новая черная дыра заинтересовала ученых

Ученые обнаружили значительное количество черных дыр во Вселенной и заметили интересную особенность в распределении их массы. Можно выделить две группы: черные дыры звездной массы, превышающие массу Солнца в несколько десятков раз; и сверхмассивные черные дыры, находящиеся в центрах галактик и имеющие массу от миллионов до миллиардов Солнц.

Отсутствие черных дыр промежуточной массы представляет значительное препятствие для гипотезы, что они могут начинать свое существование как малые объекты и со временем расти. Эта идея, безусловно, имеет право на жизнь, однако отсутствие части доказательств делает ее менее вероятной. Поэтому это открытие поможет раскрыть тайны эволюции чёрных дыр.

Напомним, что результаты новаторского исследования, проведенного учеными из Болонского университета и Национального института астрофизики (INAF) в Италии, помогли пролить свет на скорость ветра, который создают черные дыры. В проекте SUBWAYS, участники которого сосредоточены на изучении квазаров, использовались данные, полученные из космического телескопа XMM-Newton Европейского космического агентства.