Вчені дізналися, що з Чорних Дір дує дуже швидкий вітер

Чорна діра затягує зірку. Фото: commons.wikimedia

Результати новаторського дослідження, яке провели вчені з Болонського університету та Національного інституту астрофізики (INAF) в Італії, допоміг пролити світло на швидкість вітру, який створюють чорні діри. У проекті SUBWAYS, учасники якого зосереджені на вивченні квазарів, було використано дані, отримані з космічного телескопа XMM-Newton Європейського космічного агентства.

Про це написали Universetoday.

Читайте також:

Вітер, який ви точно не захочете відчути на своїх щоках

Дослідники оприлюднили підсумки рентгенівської спектроскопії 22 чорних дір. Дані показали, що потоки вітру, створені цими чорними дірами, можуть досягати однієї третини швидкості світла (299 792 458 метрів на секунду). Цей дивовижний результат було зареєстровано приблизно в 30% спостережуваних випадків. Дослідження, проведене міжнародною групою вчених, дозволило зрозуміти природу надшвидких вітрів, та їх роль у формуванні процесу еволюції галактик.

Чорна діра краде зірку. Фото: commons.wikimedia

Вважається, що вітри чорної діри відіграють вирішальну роль у процесі формування зірок, оскільки вони тісно пов’язані зі значними викидами газу. Досліджуючи створювані чорними дірами надшвидкі вітри вчені можуть краще вивчити механізми, які керують створенням і еволюцією галактик.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що NASA опублікували знімки гігантських космічних бульбашок.

Також ми писали про те, що найближчими вихідними можна буде побачити "попелястий місяць".

Можливо вас зацікавить новина про те, що науковці зробили неймовірне відкриття про перші зірки Всесвіту.