Потужний вибух чорної діри посіяв безліч запитань серед астрономів

Потужний вибух, що стався в космосі. Фото: freepik.com

Вибух, що стався на відстані 390 млн світлових років від Землі, вивільнив рекордну кількість енергії. Це спричинило дискусію серед учених, бо досі не було нічого подібного.

Про це повідомляє NNews.

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Що сталося

Учені займаються дослідженням наймасштабнішого космічного вибуху, який був зафіксований в історії. Цей вибух був спричинений надмасивною чорною дірою, що знаходилась в центрі галактики. Вона поглинула велику кількість газу та пилу з оточення, що призвело до випромінювання сплеску енергії, який був помітний протягом мільйонів років.

Однак вчені залишилися здивованими розміром порожнини, що утворилася в гарячому газі, що оточує чорну діру, яка складає близько 1000 світлових років в поперечнику. Це набагато більше, ніж очікувалося, і дослідники досі не можуть визначити, як саме вибух міг створити таку велику порожнину.

Пояснення можуть бути в гравітаційних силах чорної діри, які змусили газ віддалитися від центру, або в тому, що енергія вибуху відірвала газ від центру, створивши порожнину.

Дослідження таких космічних вибухів дає важливу інформацію про поведінку чорних дір та їх вплив на оточення. Це також підкреслює важливість вивчення космосу в цілому, оскільки подібні вибухи можуть впливати на еволюцію галактик і всесвіту.

Нагадаємо, що NASA випустило нову анімацію, показавши масштаби розмірів чорних дір. Так, вони можуть бути приблизно такі як наше Сонце, а можуть навіть у мільярди разів перевищувати розміри багатьох галактик вкупі.