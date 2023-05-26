Астрономи виявили нетипову чорну діру серед скупчення зірок

Зірки в космосі. Фото: google.com

Дослідники заявили, що можуть бути свідками проміжного етапу у формуванні чорних дір. Вони виявили об'єкт, який має масу близьку до маси середньої чорної діри, але немає типових ознак цього космічного явища.

Про це повідомляє ScienceAlert.

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Що виявили вчені

Кулясте скупчення зірок Мессьє 4, розташоване на відстані приблизно 6 тис. світлових років від Землі, може бути скупченням навколо чорної діри, яка приблизно в 800 разів перевищує масу Сонця.

Крім того, що цей об'єкт розташований доволі близько, що значно спрощує проведення досліджень, він ще й може виявитися новим відкриттям в еволюції чорних дір.

Чому нова чорна діра зацікавила вчених

Вчені виявили значну кількість чорних дір у Всесвіті, і помітили цікаву особливість в розподілі їхньої маси. Можна виділити дві групи: чорні діри зоряної маси, які перевищують масу Сонця в кілька десятків разів; і надмасивні чорні діри, які перебувають у центрах галактик і мають масу від мільйонів до мільярдів Сонць.

Відсутність чорних дір проміжної маси становить значну перешкоду для гіпотези, що вони можуть починати своє існування як малі об'єкти і з часом зростати. Ця ідея, безумовно, має право на життя, однак відсутність частини доказів робить її менш ймовірною. Тому це відкриття допоможе розкрити таємниці еволюції чорних дір.

Нагадаємо, що результати новаторського дослідження, яке провели вчені з Болонського університету та Національного інституту астрофізики (INAF) в Італії, допоміг пролити світло на швидкість вітру, який створюють чорні діри. У проєкті SUBWAYS, учасники якого зосереджені на вивченні квазарів, було використано дані, отримані з космічного телескопа XMM-Newton Європейського космічного агентства.