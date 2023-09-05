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Астрономи виявили нову планету: вчені вже взялися за дослідження

5 сентября 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Астрономи виявили нову планету: вчені вже взялися за дослідження
Панорамний вигляд планет у віддаленій сонячній системі. Ілюстративне фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У космічному просторі вчені виявили нову планету під назвою TOI-332b. Поки вони не можуть пояснити її фізичні властивості.  

Про це пише видання Science Alert.

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Повідомляється, що нову панету назвали TOI-332b. Але вчених вона поставила перед проблемою. Вони не можуть пояснити за допомогою сучасної теорії формування планет її фізичні властивості та орбітальну відстань.  З огляду на те, що в Чумацькому Шляху виявлено так мало екзопланет такого типу, це може пролити світло на те, чому світи розміром з Нептун на швидких орбітах здаються такими рідкісними.

Команда астрофізиків під проводом Арес Осборн з Уорікського університету у Великій Британії з’ясувала кілька моментів.

Гравітаційний вплив дозволив виміряти масу екзопланети. Вона сягає 57,2 маси Землі, коли маса Нептуна становить 17,15 маси Землі.

Це вказує, що щільність TOI-332b — 9,6 грама на кубічний сантиметр. І це робить її однією найщільніших екзопланет Нептуна, які коли-небудь знаходили. Для порівняння: Нептун має щільність 1,64 грама на кубічний сантиметр, а Земля — 5,51 грама.  

Нагадаємо, вчені вважають, що для пошуку позаземних організмів на Червоній планеті можна використовувати дослідження на Землі. Зокрема, вивчити скам'янілість найдавніших живих організмів.

Також ми писали, що NASA спільно з Управлінням перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США та компанією Lockheed Martin мають намір створити новий космічний корабель, який працює на ядерному двигуні.

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