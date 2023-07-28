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Політ на Марс все ближче: NASA запустить корабель на ядерному двигуні

28 липня 2023 01:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Політ на Марс все ближче: NASA запустить корабель на ядерному двигуні
Технологія ядерного двигуна може бути використана для майбутніх місій на Марс. Фото: Space
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

NASA спільно з Управлінням перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США і компанією Lockheed Martin збираються створити новий космічний корабель, що працює на ядерному двигуні.

А доправити перших астронавтів на Марс NASA, як і раніше, планує наприкінці наступного десятиліття, або на початку 2040-х років. Про це повідомляє Space.

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Повідомляється, що новий корабель отримав назву DRACO, і він має вирушити на навколоземну орбіту для демонстрації нової технології вже наприкінці 2025 — на початку 2026 року. Вартість цього проєкту — 499 млн доларів.

Науковці сподіваються, що застосування ядерного двигуна в космічних ракетах і космічних кораблях дасть змогу значно скоротити час польоту на Марс. Якщо зараз на Марс можна долетіти приблизно на 8 — 9 місяців, то за допомогою цього двигуна можна дістатися планети за пару місяців. Принаймні в теорії.

Нагадаємо, на Червоній планеті марсохід Perseverance знайшов різні органічні молекули. Науковці впевнені, що вони є основою для всього життя і можуть мати як біологічне, так і геологічне походження.

Ми писали також, що дослідники Марсу за допомогою Perseverance виявили залишки річки, які кардинально відрізняються від того, що знали про Червону планету науковці. Імовірно, на Марсі були глибокі та швидкі річки, а не лише повільні неглибокі потоки, як вважалося раніше.

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