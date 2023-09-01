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Исследования на Земле помогут в поиске организмов на Марсе: выводы ученых

1 сентября 2023 02:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Исследования на Земле помогут в поиске организмов на Марсе: выводы ученых
Поверхность Красной планеты. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ученые считают, что для поиска внеземных организмов на Красной планете можно использовать исследования на Земле. В частности, изучить окаменелость древнейших живых организмов.

Об этом пишет издание Space.

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Ученые считают, что примерно 3,5 млрд. лет назад доминантной формой жизни на Земле стали цианобактерии. Это был первый живой организм на нашей планете, который можно увидеть невооруженным глазом. На Земле осталось не так много мест, где сохранились окаменелости этих древних организмов, называемых строматолитами.

Ученые из NASA, Австралийского космического агентства и Европейского космического агентства провели совместные исследования строматолитов в Австралии. По их словам, понимание эволюции жизни на Земле поможет применить эти знания для поиска жизни на Марсе.

"Чем больше мы узнаем об эволюции нашей планеты, тем больше мы сможем применить эти знания для нашей характеристики Красной планеты", — сказал директор Программы исследования Марса NASA Эрик Янсон.

Напомним, для создания колонии на Красной планете нужно всего 22 человека. Правда, для этого нужно подобрать людей с определенными типами личности. К таким выводам пришли ученые.

Также мы писали, что NASA совместно с Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США и компанией Lockheed Martin намерены создать новый космический корабль, работающий на ядерном двигателе.

А доставить первых астронавтов на Марс NASA по-прежнему планирует в конце следующего десятилетия или в начале 2040-х годов.

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