Вчені виявили планету, якої не повинно бути

Планета у космосі. Фото: freepik

Астрономи широко обговорюють нове відкриття: група вчених виявила екзотичний супермасивний світ, що приблизно відповідає розмірам планети Нептун. Ця знахідка ставить під сумнів наші колишні уявлення про різноманіття екзопланет та їхні потенційні умови існування.

Про це повідомляє Space.

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Що відомо про знахідку астрономів

Повідомляється, що цей об'єкт отримав назву TOI-1431b і розташований у далекому куточку нашої галактики. Його незвичайна орбіта наближає його до рідної зірки, що викликає екстремальне підвищення поверхневої температури, досягаючи кількох тисяч градусів. Це робить його однією з найгарячіших відомих планет.

На думку вчених, атмосфера TOI-1431b, ймовірно, складається переважно з водню та гелію, нагадуючи газових гігантів нашої Сонячної системи, таких як Юпітер та Сатурн. Однак її унікальні характеристики маси та температури роблять її об'єктом інтенсивного вивчення.

Також у повідомленні йдеться, що ця знахідка може дати ключ до розуміння походження та розвитку екзопланет в умовах високих температур. Вивчення таких світів надає можливість глибше поринути у дослідження атмосферних явищ та хімічних реакцій на далеких планетах.

Існування супермасивних планет, на кшталт TOI-1431b, ставить перед астрономами низку питань. Їхні унікальні властивості можуть надати важливу інформацію для створення більш деталізованих моделей планетних атмосфер і структур. Це відкриття не тільки дає нам нове розуміння екзопланет, а й провокує подальші роздуми про складність планетного розмаїття в космосі.

Вчені вважають, що для пошуку позаземних організмів на Червоній планеті можна використовувати дослідження на Землі. Зокрема, вивчити скам'янілість найдавніших живих організмів.

Також ми писали, що NASA спільно з Управлінням перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США та компанією Lockheed Martin мають намір створити новий космічний корабель, який працює на ядерному двигуні.