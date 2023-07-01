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Астрономы впервые сделали снимок Млечного Пути с помощью нейтрино

1 июля 2023 15:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Астрономы впервые сделали снимок Млечного Пути с помощью нейтрино
Космос. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Ученые сделали изображение Млечного Пути с помощью нейтрино. Это впервые, когда галактика была сфотографирована с помощью чего-либо иного, кроме света.

Об этом сообщает ScienceNews.

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Изображение Млечного Пути с помощью нейтрино

Субатомные частицы чрезвычайно низкой массы не имеют электрического заряда и легко проходят через газ, пыль и даже звезды на пути от мест их происхождения к детекторам на Земле. Нейтрино высокой энергии путешествуют по всему космосу.

Исследователи объединили искусственный интеллект и данные, собранные в течение десятилетия с помощью детектора IceCube в Антарктиде, и нашли первые доказательства высокоэнергетических нейтрино, которые происходят из Млечного Пути. Они отобразили частицы на изображении галактики.

"Сегодня мы однозначно видим нейтрино как из галактического, так и из внегалактического пространства. Нам еще многое нужно изучить, и это может быть очень интересно — выяснить, как увидеть вселенную нейтринными глазами", — говорит физик Кейт Шолберг.

Нейтринная астрономия может позволить увидеть отдаленные объекты так, как ни один другой телескоп не сможет, ведь нейтрино могут пересекать огромные просторы космоса, не поглощаясь и не отклоняясь.

Карта Млечного Пути

Млечный Путь
Млечный Путь. Фото: ScienceNews

На первом изображении Млечный Путь виден в видимом свете, в гамма-лучах (второе фото) и высокоэнергетических нейтрино (третье фото).

"Эта первая в истории карта на основе частиц базируется на данных, собранных с помощью огромного детектора IceCube, погруженного глубоко в антарктический лед. Пыль заслоняет часть карты в видимом свете, а гамма-лучи могут поступать из разных источников. Нейтрино имеют потенциал для определения мест, где высокоэнергетические космические лучи, поступающие от остатков сверхновых, ядер разрушенных звездных гигантов и других пока неидентифицированных источников, взаимодействуют с пылью в галактике, создавая нейтрино", — говорится в сообщении.

Недостатком нейтрино является то, что их очень трудно обнаружить. Эксперимент IceCube является частично огромным для того, чтобы преодолеть этот вызов. Он состоит из 5 160 датчиков в кубическом массиве размером один километр в сторону, погруженных глубоко в антарктический лед. Такой размер эксперимента увеличивает шансы увидеть крошечную долю нейтрино, летящих через космос из Млечного Пути и других мест.

Напомним, астрономам впервые удалось зафиксировать гравитационные волны, которые расходятся по всей Вселенной от сливающихся "черных дыр". Как оказалось, они искажают время и простор.

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