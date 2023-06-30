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Викривляють простір і час: астрономи зафіксували нові унікальні хвилі в космосі

30 червня 2023 20:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Викривляють простір і час: астрономи зафіксували нові унікальні хвилі в космосі
"Чорна діра" в космосі. Фото: NASA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Астрономам вперше вдалося зафіксувати гравітаційні хвилі, які розходяться по всьому Всесвіту від "чорних дір", що зливаються. Як виявилося, вони викривляють час і простір.

Про це повідомляє BBC.

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Видання пише, що астрономи намагалися зафіксувати довгі хвилі на меншій частоті. Одна з таких проходить через Землю за 30 років. Ці хвилі викривляють час та простір. Науковці вважають, що їх видають гігантські "чорні діри". 

Професор Мікаель Крамер з Німецького інституту радіоастрономії Макса Планка зазначив, що це відкриття здатне змінити уявлення астрономів і астрофізиків про космос.

"Воно може відповісти, чи була помилковою теорія гравітації Ейнштейна, може пояснити, що таке темна матерія і темна енергія — з яких складається велика частина Всесвіту", — сказав професор.

Радиотелескоп
Радіотелескоп Lovell у графстві Чешир. Фото: BBC

Учені зробили це відкриття, вивчаючи сигнали від згаслих зірок — пульсарів, які дуже швидко обертаються і видають радіоімпульси через однакові інтервали.

"Астрономи виявили, що ці сигнали доходять до Землі трохи пізніше або трохи раніше, ніж повинні. Згідно з новим дослідженням, це відбувається тому, що радіохвилі від пульсарів спотворюються гравітаційними хвилями від пар надмасивних "чорних дір", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у липні українці зможуть спостерігати феноменальне небесне явище — Суперповню. Це період, коли Місяць наближається до Землі ближче, ніж зазвичай. В результаті цього супермісяць здається на 7% більшим і на 16% яскравішим, ніж звичайний повний місяць.

Також ми писали, що вчені помітили у космосі екзопланету. Вона обертається навколо гігантської зірки під назвою Бекду, розташованої в сузір’ї Малої Ведмедиці.

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