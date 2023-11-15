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Возле Млечного пути обнаружили невероятное космическое явление

15 ноября 2023 05:38
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Ученые заметили процесс галактического каннибализма — как это происходило
Процесс галактического каннибализма во Вселенной. Фото: Pinterest
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Исследователи заметили невероятное космическое явление галактического каннибализма в скоплении Девы, расположенном на расстоянии в 65 миллионов световых лет от нашей планеты. По словам ученых, это скопление, куда входят тысячи галактик, является самым близким к тому, где находится Млечный Путь.

Об этом сообщает Space.

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Галактический каннибализм в исследовании ученых

По словам членов международной команды астрофизиков, большое количество галактик в космическом пространстве находится в галактических скоплениях, где их вместе держит гравитация. Впоследствии галактики, которые больше по размеру, съедают меньшие, забирая себе всю их материю.

Впрочем, бывают и такие ситуации, когда карликовые галактики способны выжить после так называемого "галактического каннибализма", после чего оставляют редкими видами астрономические объекты. Именно их и обнаружили исследователи, использовавшие телескоп в обсерватории Джемини.

Обсерватория Джемини, имеющая телескопы на Гавайях и Чили.
Обсерватория Джемини, имеющая телескопы на Гавайях и в Чили. Фото: Pinterest

Ученые наблюдали за процессом галактического каннибализма и впервые заметили, как мелкие галактики, разорванные на части, превращаются в очень компактные карликовые галактики. Известно, что таких объектов ученые обнаружили 106 штук.

Что говорят ученые о галактическом каннибализме

По словам исследователей, есть возможность найти больше похожих объектов в галактических скоплениях, которые могут иметь меньшую массу, чем существующие астрономические объекты. Несмотря на то, что ученые ранее считали, что они смотрят на кандидатов в сверхкомпактные галактики, у них не было достаточного объема данных, чтобы их отличить.

Самая яркая галактика, поедающая трех соседей
Самая яркая галактика, поедающая троих соседей. Фото: Pinterest

Ученые говорят, что объекты, ставшие жертвами каннибализма в космосе, находятся на очень маленьком расстоянии от больших галактик. Однако, исследователи утверждают, что это не мешает им пройти новый путь в эволюционном плане.

Напомним, что мы писали о том, что исследователям удалось заметить огромный лабиринт на поверхности Марса.

Ранее мы рассказывали о том, что ученые заметили галактику-клон Млечного Пути.

Также мы сообщали о том, что на спутнике Сатурна нашли элементы, важные для жизни.

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