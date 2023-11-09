На супутнику Сатурна знайшли всі речовини, необхідні для життя

Крижаний супутник Сатурна Енцелад. Фото: Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images

Дослідники вже давно звернули свою увагу на океанічний супутник Сатурна. Здавалося б, покрита льодом місцевість з екстремально холодним кліматом немає жодних шансів стати місцем народження життя. Проте, Енцилед виявився єдиним місцем у Сонячній системі, де є вода у рідкому стані, вуглець, азот у формі аміаку та джерело енергії.

Як пише видання ScienceAlert, більшу частину знань про цей супутник Сатурна отримано завдяки зонду "Кассіні", який завершив свою роботу 2017 року. Усі ці довгих шість років науковці невпинно аналізують усі отримані дані. Вивчення тривають і досі.

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Нове ж дослідження, провідним автором якого є доктор Інституту Санта-Фе Даніель Мураторе, підтверджує гіпотезу про те, що на Енцеладі є всі хімічні речовини, необхідні для появи та еволюції життя.

Так, зазначається, що зонд "Кассіні" виявив на Енцеладі гейзери з рідкою водою, апарат провів аналіз складу цієї води. У викидах було знайдено суміш із вуглекислого газу, водяної пари та окису вуглецю. Крім того, було виявлено азот, прості вуглеводні та складні органічні сполуки.

У новій науковій праці представлені деякі нові результати аналізу отриманих даних з супутника Сатурна. Нова робота зосереджена на відкритті аміаку та неорганічного фосфору в підземному океані Енцелада. Щоб зрозуміти, як ці хімічні речовини можуть зробити Енцелад придатним для життя, вчені використовували моделювання.

Сатурн та його супутник Енцелад. Зображення: Kevin M. Gill

В основі однієї з теорій, яка була використана в новому дослідженні, лежить коефіцієнт Редфілда. Він показує, що співвідношення вуглецю, азоту і фосфору в біомасі земного океану є постійним і становить 166:22:1. Коефіцієнт Редфілда показує дивовижне поєднання хімії живих істот у глибинах океану та самого океану і вважається цільовим показником для астробіологічного виявлення життя на океанічних супутниках, таких як Енцелад.

Нове дослідження показує, що в складі океану на Енцеладі міститься аміак, а також високий рівень неорганічного фосфору. Плюс до цього виявлено головні складові земного життя, такі як вуглець, азот, водень і кисень. А також багато хімічних речовин, звичайних для живих організмів, як-от попередники амінокислот, амоній і вуглеводні.

Таким чином, океан Енцелада має багатий хімічний склад, і багато хімічних речовин відповідають хімічному складу життя.

Вчені вважають, що на Енцеладі мікроорганізми можуть здійснювати метаногенез. На Землі археї здійснюють метаногенез у різних умовах і можуть вижити в найекстремальнішому середовищі.

За словами вчених, для того, щоб говорити про те, що супутник Сатурну може бути придатним для появи й розвитку життя, потрібно враховувати ще дуже багато факторів. Але щоб отримати всеосяжні дані, необхідно дослідити Енцелад з максимально близької відстані, а ще краще відправити зонд у його підземний океан.

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