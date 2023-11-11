Знайдений клон Чумацького Шляху зруйнував теорію про походження Всесвіту

Яскрава спіральна галактика. Фото: Subaru Telescope (NAOJ)

Чим більше вчені роблять відкриттів, тим швидше ми розуміємо, що насправді надто мало знаємо про наш Всесвіт, а ті знання, що є, можуть бути помилковими через невірну інтерпретацію або брак інформації. Та це зовсім не спонукає зупинятися, а навпаки підштовхує далі досліджувати безмежний космічний простір.

Так, нещодавно космічний телескоп NASA імені Джеймса Вебба (JWST) знайшов галактику, яка майже ідентична нашому Чумацькому Шляху. Їй присвоїли ім'я Ceers-2112. Про це йдеться у дослідженні, результати якого було опубліковано у науковому журналі Nature, пише Space.

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Що відомо про Ceers-2112

Як вдалося з'ясувати дослідникам, клон Чумацького Шляху існував, коли Всесвіту було лише 2 мільярди років (зараз — 13,8 млрд років).

Ceers-2112 разташована так далеко, що її світлу знадобилося 11,7 мільярда років, щоб досягти нас. Це означає, що земні астрономи побачили її такою, якою вона була в далекому минулому.

Коли Всесвіту було лише два мільярди років, новознайдена спіральна галактика Ceers-2112, схоже, мала смугу зірок і газу, що прорізала її серце. Ця смуга була косою, ніби перерізала галактику навпіл.

Чумацький Шлях — також спіральна галактика, і має подібну смугу. Але, як підозрюють вчені, смуга нашої галактики обертається циліндрично.

"Як це робить тримач для туалетного паперу, коли ви розгортаєте туалетний папір, спрямовуючи газ у центр галактики та викликаючи спалахи зореутворення", — пояснюють фахівці на простому прикладі.

Спіральна галактика ceers-2112 у пузирі навпроти Землі. Зображення: Luca Costantin (CAB/CSIC-INTA)

Що дає вченим нове знання про галактику-двійника Ceers-2112

Це дивовижна знахідка, оскільки галактичні смуги можна побачити приблизно у двох третинах усіх спіральних галактик, але вважається, що смуги з’явилися приблизно через 4 мільярди років після народження Всесвіту.

Раніше астрономи були впевнені, що ця галактична структура (смуга зірок і газу, що прорізає галактику. — Ред.) знаменує кінець років формування галактики, тому очікувалося, що її можна буде побачити лише в старих галактиках, які, можливо, досягли повної зрілості — можливо, тих, що існували на півдорозі еволюції Всесвіту.

І дійсно, минулі спостереження космічного телескопа JWST за морфологією галактик показали, що в ранньому Всесвіті було дуже мало галактик зі смугами.

Однак нові висновки говорять про те, що спіральним галактикам необов'язково "старішати", щоб всередині них утворювалися смуги зірок і газу.

Як підкреслює астрофізик з Центру астробіології в Мадриді та провідний автор нового дослідження Лука Костянтин, відкриття спіральної галактики Ceers-2112 демонструє, що галактики, схожі на нашу, вже існували 11,7 мільярда років тому.

Галактика Чумацький Шлях. Фото: shutterstock/Alex Mit

Як відкриття Ceers-2112 руйнує теорію про походження Всесвіту

Наявність смуги в Сeers-2112 ставить під сумнів поточні теоретичні моделі, які передбачають фізичні умови раннього Всесвіту. Кидає виклик сучасним теоріям утворення галактик. Адже вони говорять про те, що умови в ранньому космосі не давали змоги формуватися спіральним галактикам із такою особливістю.

Науковцям потрібно з’ясувати, яких компонентів не вистачає в наявних теоретичних моделях формування галактик. Вчені припускають, що, можливо, актуальні наукові моделі взагалі потрібно змінити, адже процеси в ранньому Всесвіті відбувалися по-іншому, ніж вважалося раніше.

Нове відкриття також може змінити розуміння того, яку роль у ранньому Всесвіті відігравала темна матерія. Вважається, що вона становить 85% усієї матерії у Всесвіті та значно вплинула на формування галактик уже через 380 тисяч років після Великого вибуху. Але спостереження за галактикою Ceers-2112 показують, що у процесі її еволюції головну роль відігравала звичайна матерія, а не темна — це відбувалося лише через 2 млрд років після появи космосу.

Раніше ми писали, вчені виявили одразу вісім двійників Землі у нашій галактиці та розповіли, чи можливе на них існування життя.

Нагадаємо, ми розповідали, у NASA відкрили нову систему, яка має сім палаючих планет.

Також ми повідомляли, вчені показали, що буде після зіткнення галактик Чумацький Шлях і Андромеди.