Вчені помітили процес галактичного канібалізму — як це відбувалося

Процес галактичного канібалізму у Всесвіті. Фото: Pinterest

Дослідники помітили неймовірне космічне явище галактичного канібалізму у скупченні Діви, яке розташовано на відстані у 65 мільйонів світлових років від нашої планети. За словами вчених, це скупчення, куди входять тисячі галактик, є найближчим до того, де перебуває Чумацький Шлях.

Про це повідомляє Space.

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За словами членів міжнародної команди астрофізиків, досить велика кількість галактик у космічному просторі перебуває у галактичних скупченнях, де їх разом тримає гравітація. Згодом галактики, які є більшими за розміром, з’їдають менші, забираючи собі всю їхню матерію.

Втім, бувають і такі ситуації, коли карликові галактики здатні вижити після так званого "галактичного канібалізму", після чого залишають рідкісними видами астрономічні об’єкти. Саме їх і виявили дослідники, які використали телескоп в обсерваторії Джеміні.

Обсерваторія Джеміні, яка має телескопи на Гавайях і в Чилі. Фото: Pinterest

Вчені спостерігали за процесом галактичного канібалізму і вперше помітили, як дрібні галактики, які були розірвані на частини, перетворюються на дуже компактні карликові галактики. Відомо, що таких об’єктів вчені виявили аж 106 штук.

Що кажуть вчені про галактичний канібалізм

За словами дослідників, є можливість знайти більше схожих об’єктів у галактичних скупченнях, які можуть мати меншу масу, ніж існуючі астрономічні об’єкти. Не дивлячись на те, що вчені раніше вважали, що вони дивляться на кандидатів у надкомпактні карликові галактики, але в них не було достатнього об’єму даних, щоб їх відрізнити.

Найяскравіша галактика, яка поїдає трьох сусідів. Фото: Pinterest

Вчені кажуть, що об’єкти, які стали жертвами канібалізму в космосі, перебувають на дуже маленькій відстані від великих галактик. Втім, дослідники стверджують, що це не заважає їм пройти новий шлях в еволюційному плані.

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