Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Космос arrow Біля Чумацього шляху виявили неймовірне космічне явище arrow

Біля Чумацього шляху виявили неймовірне космічне явище

15 листопада 2023 05:38
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Вчені помітили процес галактичного канібалізму — як це відбувалося
Процес галактичного канібалізму у Всесвіті. Фото: Pinterest
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Дослідники помітили неймовірне космічне явище галактичного канібалізму у скупченні Діви, яке розташовано на відстані у 65 мільйонів світлових років від нашої планети. За словами вчених, це скупчення, куди входять тисячі галактик, є найближчим до того, де перебуває Чумацький Шлях.

Про це повідомляє Space.

Читайте також:

Галактичний канібалізм у дослідженні вчених

За словами членів міжнародної команди астрофізиків, досить велика кількість галактик у космічному просторі перебуває у галактичних скупченнях, де їх разом тримає гравітація. Згодом галактики, які є більшими за розміром, з’їдають менші, забираючи собі всю їхню матерію.

Втім, бувають і такі ситуації, коли карликові галактики здатні вижити після так званого "галактичного канібалізму", після чого залишають рідкісними видами астрономічні об’єкти. Саме їх і виявили дослідники, які використали телескоп в обсерваторії Джеміні.

Обсерватория Джемини, имеющая телескопы на Гавайях и в Чили
Обсерваторія Джеміні, яка має телескопи на Гавайях і в Чилі. Фото: Pinterest

Вчені спостерігали за процесом галактичного канібалізму і вперше помітили, як дрібні галактики, які були розірвані на частини, перетворюються на дуже компактні карликові галактики. Відомо, що таких об’єктів вчені виявили аж 106 штук.

Що кажуть вчені про галактичний канібалізм

За словами дослідників, є можливість знайти більше схожих об’єктів у галактичних скупченнях, які можуть мати меншу масу, ніж існуючі астрономічні об’єкти. Не дивлячись на те, що вчені раніше вважали, що вони дивляться на кандидатів у надкомпактні карликові галактики, але в них не було достатнього об’єму даних, щоб їх відрізнити.

Самая яркая галактика, поедающая трех соседей
Найяскравіша галактика, яка поїдає трьох сусідів. Фото: Pinterest

Вчені кажуть, що об’єкти, які стали жертвами канібалізму в космосі, перебувають на дуже маленькій відстані від великих галактик. Втім, дослідники стверджують, що це не заважає їм пройти новий шлях в еволюційному плані. 

Нагадаємо, ми писали про те, що дослідникам вдалося помітити величезний лабіринт на поверхні Марсу. 

Раніше ми розповідали про те, що вчені помітили галактику-клон Чумацького Шляху.

Також ми повідомляли про те, що на супутнику Сатурна знайшли елементи, які є важливими для життя. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі