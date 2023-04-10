До Землі наближається гігантський астероїд: чим це небезпечно

До Землі наближається астероїд. Фото: Live Science (ілюстративне)

Поблизу Землі у вівторок, 11 квітня, пролетить астероїд 2023 GG. Довжина небесного об'єкта — близько 76 метрів.

Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).

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Що відомо про астероїд

За даними дослідників, відстань від нього до Землі становитиме близько 1,5 млн км. Зазначається, що швидкість руху астероїда дорівнює 38 088 км за годину.

Варто зауважити, що якщо астероїд наближається до Землі на відстань ближче за 7,4 млн км, а його розмір більший за 150 м, то у NASA вважають його "потенційно небезпечним об’єктом". Однак 2023 GG не відповідає обом критеріям одночасно, тому не вважається "потенційно небезпечним".

Відстань астероїда до Сонця. Фото: NASA

Нагадаємо, раніше вчені попереджали, що найближчими днями повз Землю пролетить величезний астероїд. За словами дослідників, він може наблизитися до нашої планети на відносно невелику відстань.

Також ми писали, що вчені стверджують, що люди недооцінюють загрозу від астероїдів.