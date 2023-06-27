Четверо смельчаков: астронавты NASA начали имитированный полет на Марс

Команда астронавтов NASA. Фото: NASA

Четверо астронавтов NASA проведут в закрытом модуле Mars Dune Alpha год. Имитационная марсианская база расположена в Космическом центре Джонсона NASA в Хьюстоне (штат Техас, США).

Об этом сообщает Space.

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Сообщается, что четверо храбрецов проведут следующий год в среде обитания площадью 158 квадратных метров, также известного как Mars Dune Alpha.

Его специально построили для такого эксперимента на 3D-принтере.

Указывается, что каждого члена экипажа отобрали согласно определенным требованиям. Они должны были иметь степень в одной из областей: наука, технология, инженерия и математика.

"Это действительно увлекательно, потому что одна из вещей, отличающаяся от некоторых наших предыдущих аналогов в NASA, состоит в том, что люди будут изолированы как экипаж в течение 378 дней", — заявила руководитель лаборатории поведенческого здоровья и эффективности NASA Сюзанна Белл.

Как отмечается, миссия будет завершена 7 июня 2024 года. В это время астронавты впервые увидят "небо над Землей".

Напомним, уже через 17 лет — в 2040 году — на Марсе могут высадиться люди. Правда, в NASA считают, что выполнить эту задачу будет сложно, но космическое агентство постарается.