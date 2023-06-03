Орбітальний апарат передав унікальні зображення Марса з космосу

Поверхня Червоної планети, на якій чітко видно кратери. Фото: google.com

Європейське космічне агентство (ESA) провело першу в історії пряму трансляцію Марса, що відбулась 2-го червня на відстані 461 млн кілометрів до Землі. Якщо ви випадково пропустили цю унікальну нагоду, можна переглянути запис.

Про це повідомляє Daily Mail.com.

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Орбітальний апарат Mars Express кожні 50 секунд передавав нові тривимірні зображення Марса на висоті понад 11 000 миль над поверхнею Червоної планети.

Орбітальний апарат агентства Mars Express. Фото: ESA

У ESA зазначили, що пряма трансляція вшановує 20-річчя Марс-Експреса в космосі, що є першим візитом Європейського космічного агентства (ESA) на іншу планету Сонячної системи.

Цей космічний корабель запущений 2003 року в космос, досі вивчає Марс. Він відкрив таким чином нові деталі про геологію, атмосферу, поверхневе середовище та історію води на цій планеті.

Нагадаємо, що вчені, які наполегливо продовжують шукати ознаки життя в космосі, отримали з Марса звістку. Так, команда дослідників у рамках багатотижневого проєкту A Sign in Space провела тест, який симулював отримання такого повідомлення.

Також ми повідомляли, що вчені нарешті визначили щільність марсіанської кори, завдяки найсильнішому "марсотрусу", який коли-небудь спостерігався. Зазначається, що вона товща у порівнянні з Землею та Місяцем.

Додамо, що вже через 17 років — у 2040 році — на Марсі можуть висадитися люди. Щоправда, у NASA вважають, що виконати це завдання буде складно, але космічне агентство намагатиметься.