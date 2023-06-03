Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Космос arrow Орбітальний апарат передав унікальні зображення Марса з космосу arrow

Орбітальний апарат передав унікальні зображення Марса з космосу

3 червня 2023 04:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Орбітальний апарат передав унікальні зображення Марса з космосу
Поверхня Червоної планети, на якій чітко видно кратери. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Європейське космічне агентство (ESA) провело першу в історії пряму трансляцію Марса, що відбулась 2-го червня на відстані 461 млн кілометрів до Землі. Якщо ви випадково пропустили цю унікальну нагоду, можна переглянути запис.

Про це повідомляє Daily Mail.com.

Читайте також:

Кадри з Марсу

Орбітальний апарат Mars Express кожні 50 секунд передавав нові тривимірні зображення Марса на висоті понад 11 000 миль над поверхнею Червоної планети. 

Орбітальний апарат агентства Mars Express. Фото: ESA

У ESA зазначили, що пряма трансляція вшановує 20-річчя Марс-Експреса в космосі, що є першим візитом Європейського космічного агентства (ESA) на іншу планету Сонячної системи.

Цей космічний корабель запущений 2003 року в космос, досі вивчає Марс. Він відкрив таким чином нові деталі про геологію, атмосферу, поверхневе середовище та історію води на цій планеті.

Нагадаємо, що вчені, які наполегливо продовжують шукати ознаки життя в космосі, отримали з Марса звістку. Так, команда дослідників у рамках багатотижневого проєкту A Sign in Space провела тест, який симулював отримання такого повідомлення.

Також ми повідомляли, що вчені нарешті визначили щільність марсіанської кори, завдяки найсильнішому "марсотрусу", який коли-небудь спостерігався. Зазначається, що вона товща у порівнянні з Землею та Місяцем. 

Додамо, що вже через 17 років — у 2040 році — на Марсі можуть висадитися люди. Щоправда, у NASA вважають, що виконати це завдання буде складно, але космічне агентство намагатиметься.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Низка ГО, що претендували на грант від Фонду, отримали продуктову допомогу поза конкурсом, — Столар

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB