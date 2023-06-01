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NASA: висадка людей на Марсі відбудеться у 2040 році

1 червня 2023 01:54
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
NASA: висадка людей на Марсі відбудеться у 2040 році
Планета Марс. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вже через 17 років — у 2040 році — на Марсі можуть висадитися люди. Щоправда, у NASA вважають, що виконати це завдання буде складно, але космічне агентство намагатиметься.

Пр це заявив директор NASA Білл Нельсон в інтерв'ю виданню El Mundo.

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Очільник Національного управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору вважає, що зараз стоїть кілька завдань:

  • потрібно висадитися на Місяць,
  • побудувати там базу,
  • побудувати орбітальну станцію,
  • створити нові технології,
  • перевірити їх у дії,
  • провести імітаційні польоти на Марс.

"Щоб дістатися Місяця, потрібно три-чотири дні, але Марс набагато далі. Потрібно сім чи вісім років, щоб дістатися туди, і в цьому випадку вам доведеться залишитися на пару років, поки розташування планет не дозволить вам повернутися у зворотну подорож тривалістю від шести до восьми місяців", — розповів Білл Нельсон.

Новини.LIVE писали, що NASA створили аналог середовища, у якому потенційно перебуватимуть астронавти на Марсі. Дослідники проведуть рік у змодельованих умовах для проходження різноманітних перевірок.

Нагадаємо, вчені нарешті визначили щільність марсіанської кори, завдяки найсильнішому "марсотрусу", який коли-небудь спостерігався. Зазначається, що вона товща у порівнянні з Землею та Місяцем. 

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