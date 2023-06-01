NASA: висадка людей на Марсі відбудеться у 2040 році
Вже через 17 років — у 2040 році — на Марсі можуть висадитися люди. Щоправда, у NASA вважають, що виконати це завдання буде складно, але космічне агентство намагатиметься.
Пр це заявив директор NASA Білл Нельсон в інтерв'ю виданню El Mundo.
Очільник Національного управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору вважає, що зараз стоїть кілька завдань:
- потрібно висадитися на Місяць,
- побудувати там базу,
- побудувати орбітальну станцію,
- створити нові технології,
- перевірити їх у дії,
- провести імітаційні польоти на Марс.
"Щоб дістатися Місяця, потрібно три-чотири дні, але Марс набагато далі. Потрібно сім чи вісім років, щоб дістатися туди, і в цьому випадку вам доведеться залишитися на пару років, поки розташування планет не дозволить вам повернутися у зворотну подорож тривалістю від шести до восьми місяців", — розповів Білл Нельсон.
Новини.LIVE писали, що NASA створили аналог середовища, у якому потенційно перебуватимуть астронавти на Марсі. Дослідники проведуть рік у змодельованих умовах для проходження різноманітних перевірок.
Нагадаємо, вчені нарешті визначили щільність марсіанської кори, завдяки найсильнішому "марсотрусу", який коли-небудь спостерігався. Зазначається, що вона товща у порівнянні з Землею та Місяцем.