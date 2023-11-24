Как долго астронавтам лететь к Марсу — ученые сделали точные подсчеты

Космический корабль подлетает к красной планете. Фото: shutterstock.com

Человечество всерьез планирует "переехать" на Марс. Для того чтобы колонизировать Красную планету, которая не так приветлива и гостеприимна к живым существам как Земля, регулярно создаются и совершенствуются различные технологии, многие из них уже были применены в условиях Марса. Учеными продумывается каждая деталь. Итак, когда состоится полет, это только вопрос времени.

Не менее интересен другой вопрос — сколько времени продлится полет астронавтов на Марс? Разбираемся далее в материале.

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Какое расстояние от Земли до Марса

Расстояние между Землей и Марсом не постоянно, оно периодически меняется в зависимости от взаимного расположения планет.

Так, Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за 365 суток. В то же время у Марса на это уходит почти 687 земных дней. Практически два земных года.

По данным космического агентства NASA, в процессе движения обеих планет по своим орбитам примерно каждые 780 суток они оказываются максимально близко друг к другу — 55-58 млн км. Это называется противостоянием планет.

Для сравнения: в моменты, когда Земля и Марс максимально удалены друг от друга, их разделяют уже более 400 млн км.

Если бы мы могли летать со скоростью света, мы преодолевали бы такое расстояние почти за 20 минут. А на момент противостояния — всего за 3 минуты. Но пока такими технологиями мы не владеем.

Космический корабль подлетает к красной планете. Фото: NASA

Когда лучшее время для полета на Марс

Вполне логично, что полет следует рассчитывать таким образом, чтобы к моменту прибытия космического корабля на Марс он находился в очередном противостоянии. Но если бы все было так просто.

Как поясняют ученые, траектория полета на другую планету не проходит "перпендикулярно" двум орбитам, она идет как бы "наискось".

Вот, например, такой вид имеет траектория полета марсохода Perseverance: слева отмечено, где Земля и Марс были в момент старта, справа — они в момент посадки на Марс.

Траектория полета марсохода Perseverance. Фото: NASA

Главный вопрос — сколько времени лететь к Марсу

Если учитывать вышесказанное, как ни крути, в любом случае космический аппарат пролетит совсем не 55 и не 58 млн км, а гораздо больше.

Если брать в пример тот же Perseverance, ему пришлось преодолеть 480 млн км — это заняло почти семь месяцев.

А вот его предшественник Curiosity летел восемь месяцев. Еще один космический аппарат Opportunity стартовал 8 июля 2003 года и совершил посадку на Марсе 25 января 2004 года. То есть ему удалось сделать это за полгода.

На сайте SpaceX Илона Маска касательно Starship сказано — космическому транспорту лететь до Марса 6 месяцев.

На самом деле все будет зависеть от баллистических расчетов с учетом текущей ситуации. Но продолжительность полета может меняться от шести до девяти месяцев.

Космический корабль стартовал с Земли для полета к Марсу. Фото: SpaceX

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