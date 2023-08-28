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Колонія на Марсі: скільки людей потрібно для її створення

28 серпня 2023 03:03
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Колонія на Марсі: скільки людей потрібно для її створення
Марсохід на Червоній планеті. Фото: jamesgroup
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Для створення колонії на Червоній планеті потрібно лише 22 людини. Щоправда, длн цього треба підібрати людей з певними типами особистості. До таких висновків дійшли вичені.

Про це пише видання Live Science.

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Повідомляється, аби визначити, скільки людей потрібно для колоніщації Марса вчені використовували комп’ютерну програму — Агентне моделювання (ABM). 

Модель розглядала чотири типи особистості:

  • приємні — спокійні люди, які не дуже конкурентноспроможні;
  • соціальні — екстраверти;
  • реактивні — реагують ситуативно і намагаються впоратися зі змінами в рутині;
  • невротики — агресивні та конкурентні.  

Передбачалося також, що перші колоністи мали семирічний запас енергії від міні-ядерного реактора, подібного до тих, що живлять марсоходи, і отримували регулярне постачання із Землі.

Модель також лише моделювала перші 28 років колонії. Моделі вважалися успішними, якщо принаймні 10 людей виживали до кінця місії.

Щоправда, деякі вчені такої думки не поділяють.

"Двадцяти двох людей недостатньо, щоб побудувати та підтримувати повністю функціонуючу та автономну колонію на Марсі", — говорить дослідник астронавтики в лабораторії IMS у Бордо Жан-Марк Салотті. Він вважає, що потрібно щонайменше 110 осіб. 

Нагадаємо, марсіанський гелікоптер NASA Ingenuity під час успішного 54-го польоту на Червоній планеті зробив нові світлини. Це його перший повний політ після того, як гвинтокрил не зміг завершити свій попередній 22 липня.

Також ми писали, що NASA спільно з Управлінням перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США і компанією Lockheed Martin збираються створити новий космічний корабель, що працює на ядерному двигуні.

А доправити перших астронавтів на Марс NASA, як і раніше, планує наприкінці наступного десятиліття, або на початку 2040-х років.

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