Як довго астронавтам летіти до Марса — вчені зробили точні підрахунки

Космічний корабель підлітає до червоної планети. Фото: shutterstock.com

Людство серйозно планує "переїхати" на Марс. Для того, щоб колонізувати Червону планету, яка не така привітна та гостинна до живих істот як Земля, регулярно створюються та удосконалюються різноманітні технології, чимало з них вже були застосовані в умовах Марсу. Вченими продумується кожна деталь. Тож, коли відбудеться політ, це лише питання часу.

Не менш цікаве інше питання — скільки часу триватиме політ астронавтів на Марс? Розбираємося далі в матеріалі.

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Яка відстань від Землі до Марсу

Відстань між Землею та Марсом не постійна, вона періодично змінюється залежно від взаємного розташування планет.

Так, Земля робить повний оберт навколо Сонця за 365 діб. Водночас у Марса на це йде майже 687 земних днів. Практично два земні роки.

За даними космічного агенства NASA, в процесі руху обох планет за своїми орбітами приблизно кожні 780 діб вони виявляються максимально близько одна до одної — 55–58 млн км. Це називається протистоянням планети.

Для порівняння: у моменти коли Земля та Марс максимально віддалені один від одного їх поділяють вже понад 400 млн км.

Якби ми могли літати зі швидкістю світла, ми долали б таку відстань за майже за 20 хвилин. А на момент протистояння — всього за 3 хвилини. Але поки що такими технологіями ми не володіємо.

Космічний корабель підлітає до червоної планети. Фото: NASA

Коли найкращий час для польоту на Марс

Цілком логічно, що політ слід розраховувати таким чином, щоб на момент прибуття космічного корабля на Марс він був у черговому протистоянні. Та якби ж то все було так просто.

Як пояснюють науковці, траєкторія польоту на іншу планету не проходить "перпендикулярно" двом орбітам, вона йде як би "навкоси".

Ось, до прикладу, такий вигляд має траєкторія польоту марсохода Perseverance: ліворуч зазначено, де Земля і Марс були в момент старту, праворуч — вони в момент посадки на Марс.

Траєкторія польоту марсохода Perseverance. Фото: NASA

Головне питання — скільки часу летіти до Марсу

Якщо брати до уваги вищесказане, як не крути, у будь-якому разі космічний апарат пролетить зовсім не 55 і не 58 млн км, а набагато більше.

Якщо брати за приклад той же Perseverance, йому довелося подолати 480 млн км — це зайняло майже сім місяців.

А от його попередник Curiosity летів вісім місяців. Ще один космічний апарат Opportunity стартував 8 липня 2003 року і здійснив посадку на Марсі 25 січня 2004 року. Тобто йому вдалося зробити це за пів року.

На сайті SpaceX Ілона Маска щодо Starship сказано — космічному транспорту летіти до Марсу 6 місяців.

Насправді все, мабуть, залежатиме від балістичних розрахунків з урахуванням поточної ситуації. Та загалом тривалість польоту може змінюватись від шести до дев'яти місяців.

Космічни корабель стартував з Землі для польоту до Марса. Фото: SpaceX

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Нагадаємо, ми розповідали, що вчені знайшли рослину, яка здатна забезпечувати киснем та їжею майбутні колонії на Марсі.

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