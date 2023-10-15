Может ли астероид уничтожить Россию: ответ астронома

Астроном Иван Крячко. Фото: НАН Украины

СМИ время от времени распространяют информацию об астероидах больших размеров, которые на невероятно большой скорости летят к Земле. Также в мировой истории были случаи, когда все же метеориты падали на нашу планету.

Заведующий лабораторией Главной астрономической обсерватории НАН Украины Иван Крячко в интервью "РБК-Украина" ответил, может ли на Российскую Федерацию упасть огромный астероид и уничтожить страну-агрессора.

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Что говорит эксперт

"Может. Тунгусский метеорит в 1908 году упал в Сибири, где безлюдная территория и тогда повалило очень много деревьев. Но посчитали, что если бы он залетел на 2 часа раньше или позже (здесь уже не помню), он бы упал в районе Санкт-Петербурга, это была бы просто катастрофа", — заметил специалист.

По его словам, все крупные астероиды, которые могут угрожать Земле, отслеживают астрономы в специальных обсерваториях.

Он объяснил, что опасные метеориты это те, которые могут пересекать орбиту нашей планеты и проходить на расстоянии менее 7 млн км.

Также опасны астероиды, диаметр которых составляет более 1 километра.

Что известно о Тунгусском метеорите

Отмечается, что Тунгусский астероид упал 30 июня 1908 в бассейне реки Подкаменная Тунгуска. Тогда очевидцы рассказывали, что в небе они увидели большой огненный шар, где на высоте 7-10 км над незаселенным пунктом тайги произошел взрыв. Его мощность оценили в 10-20 мегатонн.

Напомним, в ночь на 11 октября мимо Земли прошел гигантский астероид. Его размер сопоставим с 8-этажным домом.