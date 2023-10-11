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До Землі летить астероїд розміром з багатоповерхівку: коли чекати

11 жовтня 2023 01:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
До Землі летить астероїд розміром з багатоповерхівку: коли чекати
Астероїд летить до Землі. Фото ілюстративне: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В ніч проти 11 жовтня повз Землю пройде гігантський астероїд. Його розмір можна порівняти з 8-поверховим будинком.

Про це повідомляє Центр дослідження навколоземних об’єктів NASA.

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До Землі летить астероїд

У Центрі дослідження навколоземних об’єктів NASA заявляють, що астероїд під назвою 2023 TM3 має діаметр від 11 до 25 метрів. Це 8-поверхового будинку. 

Очікується, що астероїд пройде повз Землю на відстані 0,00111 астрономічних одиниць, або приблизно 148 тисяч кілометрів. Зауважимо, Місяць обертається на відстані біля 356 тисяч км.

Астероїд пролетить повз Землю зі швидкістю 11,51 км на секунду.

Вплив на клімат

Вчені зазначають, що падіння великого астероїда або комети може створити величезну кількість пилу та диму, які можуть вплинути на клімат Землі. Температура може знизитися через блокування сонячного світла, викликаючи зміни у розподілі опадів та тривалі періоди похолодання.

Нагадаємо, один з експериментів NASA мало не призвів до катастрофи на Землі. Так, вчені розкололи астероїд Дімофорс, який рухався в напрямку нашої планети, на близько 40 шматочків. Тепер вчені розглядають цю подію як метод зі знищення астероїдів.

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