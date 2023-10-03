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На шаленій швидкості до Землі несеться величезний астероїд: яка небезпека

3 жовтня 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На шаленій швидкості до Землі несеться величезний астероїд: яка небезпека
Астероїд летить до Землі. Фото ілюстративне: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У вівторок, 3 жовтня, повз Землю пролетить "потенційно небезпечний" астероїд 349507 (2008 QY). Його довжина становить 671 метр.

Про це повідомляє пресслужба Лабораторії реактивного руху NASA.

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Небезпечний астероїд летить до Землі

У NASА зафіксували потенційно небезпечний астероїд довжиною 9671 метрів, який рухається у напрямку Землі. Він, як підрахували вчені, пролетить приблизно за шість мільйонів кілометрів від планети Земля. Швидкість руху небесного тіла — 75 456 км/год.

Зауважимо, якщо астероїд наближається до Землі на відстань ближче за 7,4 млн км, а його розмір перевищує 150 м, у NASA називають його "потенційно небезпечним об’єктом". У цьому випадку астероїд потрапляє під обидва параметри одночасно.

Вплив на клімат

Вчені зазначають, що падіння великого астероїда або комети може створити величезну кількість пилу та диму, які можуть вплинути на клімат Землі. Температура може знизитися через блокування сонячного світла, викликаючи зміни у розподілі опадів та тривалі періоди похолодання.

Нагадаємо, один з експериментів NASA мало не призвів до катастрофи на Землі. Так, вчені розкололи астероїд Дімофорс, який рухався в напрямку нашої планети, на близько 40 шматочків. Тепер вчені розглядають цю подію як метод зі знищення астероїдів.

Також ми писали, що вчені вирішили дослідити, як часто та які астероїди пролітають повз нашу планету. Статистика показує, що менші астероїди пролітають частіше, ніж більші. До того ж менших ми навіть не помічаємо у той час, як більші для нас небезпечні. 

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