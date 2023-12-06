Могут ли астронавты плавать в космосе — ученые дали ответ, который вас удивит

Астронавты в космосе на МКС. Фото: NASA

Наверняка многие видели в фильмах, мультиках или других видео, где астронавт плывет через космос, чтобы добраться от пункта А к пункту Б. Это выглядит очень увлекательно, но действительно ли такое возможно?

Ученые объяснили, как астронавт на самом деле двигается в космосе, пишет Discover Magazine.

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Человек может легко плыть через воду, ведь жидкость достаточно плотная, чтобы мы могли оттолкнуться от нее руками. По закону сохранения импульса, когда мы отталкиваемся от воды, вода отталкивается от нас, тем самым толкая нас вперед.

Почему эти же действия не работают для нас в воздухе?

Те же движения, которые работают для нас в воде, не очень эффективны в воздухе из-за того, что плотность воздуха в 830 раз меньше, чем у воды. Когда мы двигаем руками и жмем на воздух, технически воздух отталкивается от нас, но этого недостаточно.

Самолеты и летающие животные при правильной комбинации веса, тяги и подъемной силы могут справиться с этим. Но в конце концов, это тот же принцип сохранения импульса: все летающие объекты толкают воздух, а воздух отталкивается от них.

Ближе к теме космоса — что такое линия Кармана?

В 1957 году венгерско-американский инженер и физик Теодор фон Карман попытался вычислить "грань" космоса. Он обнаружил, что на высоте около 100 км подъемная сила, которую создает движущийся в атмосфере самолет, падает практически до нуля.

С этого времени космические агентства взяли эту "линию фон Кармана" как рабочий, практический определитель границы космоса. Самолетам просто не хватает воздуха на высоте выше этого предела для обычных сил поднятия, и поэтому им приходится использовать что-то другое для того, чтобы ускорить свое движение вперед — ракеты.

Линия Кармана. Изображение: NASA

Как ракета двигается в космосе?

Ракеты способны работать в абсолютном вакууме. Секрет в том же сохранении импульса. Однако вместо того, чтобы толкать воздух, такой космический аппарат выталкивает свой выхлоп в одном направлении, и в ответ ракета движется вперед.

Способен ли астронавт плавать в космосе?

Во всем космосе средняя густота всей материи составляет примерно один атом водорода на кубический метр. Поэтому плавать в космосе невозможно, ведь астронавту просто не от чего отталкиваться.

Именно поэтому для астронавтов, работающих снаружи космического аппарата, существует опасность улететь в открытый космос. Тело в невесомости будет продолжать бесконечное движение, медленно вращаясь вокруг своей оси. Критическое расстояние — вытянутая рука товарища. Если он не успел схватить, то нет никаких шансов вернуться. В невесомости какие-либо движения конечностями не меняют ни скорости, ни курса.

Так что не стоит брать космический купальник и пытаться погрузиться в эту черную бездну. Но ученые придумывают разные способы передвижения в космическом пространстве.

Астронавт улетает в открытый космос. Фото: shutterstock.com

Как передвигаться в космосе?

Даже если мы не можем плавать в открытом космическом пространстве. Все равно есть способ двигаться в этом пространстве. Радиация, излучаемая Солнцем, несет с собой импульс. Несмотря на то, что фотоны, основные частицы света, не имеют массы, они все равно обладают энергией, и эта энергия имеет (очень крошечную) силу. В космосе можно использовать это непрерывное радиационное давление, чтобы двигаться, если вы находитесь относительно близко к Солнечной системе.

Испытание солнечных парусов в космосе

Несколько частных и государственных космических агентств уже опробовали солнечные паруса. Это устройство, использующее давление солнечного света или лазера на зеркальную поверхность для приведения в движение космического аппарата.

Исследователи надеются, что когда-то их можно будет использовать как форму медленной, но невероятно дешевой транспортировки материалов между планетами.

Космический солнечный парус на орбите. Фото: NASA

Ранее мы писали, что действительно происходит с астронавтами в открытом космосе.

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