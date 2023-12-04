Як космос впливає на астронавтів — в NASA розкрили жахливу правду

Астронавт у відкритому космосі. Фото: Getty Images

Бути астронавтом здається неймовірно захопливо. Побачити на власні очі нашу планету, зорі, побувати на Місяці або стати одним з перших, хто полетить на Марс. Проте, є й інша, темна сторона, яка вже не здається такою привабливою.

Що відбувається з астронавтами за межами планети Земля та як відкритий космос насправді впливає на організм, розповіли експерти NASA.

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Космічні скафандри — захист, що травмує

Безперечно, вижити у космосі без скафандра неможливо. Це 100% смерть для будь-якої живої істоти.

Проте і скафандр приносить астронавтам немало неприємностей. Так, найчастіший вид травми — відокремлення нігтів від нігтьових пластин. Крім того, рукавички скафандрів викликають сильну втому м'язів.

Прощавайте, м'язи

Відсутність гравітації дуже сильно впливає на тіло. Підошви ніг у космонавтів стають м'якими, як у дітей. Та на цьому плюси завершуються.

Якщо людина довго в космосі, вона втрачає м'язову масу. За даними NASA, лише за 5 днів перебування в умовах мікрогравітації людина може втратити до 20% м'язової маси. Особливо ця втрата відчутна на ногах та спині.

Саме тому на МКС створюють умови для постійних тренувань.

Втрата кісткової маси

Підтримка у нормальному стані скелета людини, тобто всіх її кісток, теж безпосередньо залежить від земної сили тяжіння. Як показують дослідження, понад 6 місяців, проведених у космосі, призводять до того, що кістки стають крихкими та дуже легко можуть зламатися.

Через виснаження кісткової маси в кров потрапляє занадто багато кальцію, що зокрема призводить до швидкого утворення каменів у нирках. Найбільше від умов космосу страждають кістки ніг та тазу, як показують дослідження.

На додачу в космосі хребет розпрямляється і зв'язки між хребцями стають не такими міцними. А тривалі космічні перельоти можуть зруйнувати міжхребцеві диски.

Набряки

Рідини в організмі без земної гравітації розподіляються інакше, що призводить до набряків.

Астронавт NASA Пеггі Вітсон працює у відкритому космосі у січні 2017 року. Фото: NASA

Це було НЛО або галюцинації? Як реагує психіка на космос

Дуже часто астронавти, які тривалий час перебувають у космосі страждають від оптичних ілюзій. Часом трапляються звукові та зорові галюцинації. Ці звукові галюцинації та оптичні ілюзії вчені прозвали ефектом Солярісу. Він являє собою особливу зміну свідомості й психіки людини, яка знаходиться у космосі.

Астронавти бачать дивні спалахи світла, образи — механізм таких ілюзій фахівцями остаточно ще не вивчений.

2003 року Ян Лівей став першим астронавтом, відправленим у космос за китайською космічною програмою. Під час першого польоту він сказав, що чув, як хтось ударив у корпус космічного корабля так само, якби це був стукіт дерев'яним молотком по залізному відру.

Астронавт NASA Сторі Масгрейв стверджував, що бачив, як у космосі плавали труби, схожі на вугрів. В інтерв'ю він пояснював, що бачив цю істоту двічі.

Зміни у мозку

Вчені вважають, що польоти в далекий космос можуть "перепрограмувати" мозок і винуватцем є невагомість, яка змінює спинномозкову рідину. А це може призвести до зміни форми та ваги білої та сірої речовини в мозку. Тобто може змінитися структура та сама активність мозку людини. Але поки що вчені не знають, наскільки шкідливі для людини ці зміни.

Крім того, згідно з дослідженням 2023 року, опублікованим у журналі Communications Biology, далекі космічні місії можуть змінити спосіб взаємодії різних частин мозку один з одним.

Проблеми з зором

Космос може зіпсувати зір. Так, нерви в задній частині очей можуть зазнати суттєвих змін та деформацій, що призведе до зниження рівня зору.

Також тривале перебування у невагомості, за словами вчених, призводить до змін у положенні очних яблук та змінює швидкість їхнього руху. Таким чином, людина втрачає можливість нормально стежити за тими чи іншими об'єктами.

Проблеми із серцево-судинною системою

Серце дуже залежить від земного тяжіння, адже завдяки йому цей орган може нормально скорочуватися та переміщати кров організмом. У разі невагомості, якщо політ триває дуже довго, ця функція порушується, що може негативно зашкодити загальному фізичному стану людини.

Вчені також вважають, що під час тривалого космічного польоту зростає ризик утворення тромбів у кровоносних судинах.

Астронавт у відкритому космосі. Фото: NASA

Пошкодження травної системи

У шлунково-кишковому тракті людини живуть трильйони мікробів, які можуть впливати на функцію травлення людини, на імунну систему, а також на обмін речовин.

За словами вчених, мікробіом кишечника постійно змінюється, реагуючи на зовнішні фактори, такі як зміна в їжі та загальний стрес організму. Під час далекого космічного польоту ці зміни будуть дуже небезпечними для людини.

Наприклад, як свідчать дослідження, в кишечнику у астронавтів виявили менш різноманітні популяції мікробів. І часто серед них знаходяться ті мікроби, які сприяють запаленню кишечника.

Пошкодження ДНК

Згідно з деякими дослідженнями, у космічних мандрівників зросте ризик пошкодження ДНК через вплив космічного випромінювання та низьку гравітацію. Випромінювання може безпосередньо пошкодити нитки ДНК, а невагомість може порушити природні відновлення ДНК. Це загрожує появою небезпечних мутацій.

Здатність зачати дитину

Останні дослідження вчених показали, що тривале перебування чоловіків-астронавтів у космосі може призвести до еректильної дисфункції.

Галактичне космічне випромінювання і мікрогравітація (меншою мірою) можуть погіршити функцію еректильної тканини, причому наслідки можуть бути відчутними десятиліття.

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