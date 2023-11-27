Вчені знайшли найхолодніше місце у Всесвіті — яка там температура

Галактична туманність, яка отримала назву "Бумеранг". Зображення: deviantart.com

Космос є останнім кордоном між людьми та новими, незвіданими світами. Ми все ще вивчаємо цей безмежний простір. Так, діаметр темного вакууму, доступного нам для спостереження, становить близько 93 млрд світлових років. У цій величезній масі існують екстремальні температури, високі та низькі. Деякі місця, віддалені від зірок, набагато гарячіші, ніж можна було б очікувати.

А яке ж найхолодніше місце у Всесвіті, де знаходиться та наскільки холодним воно може бути? Фізик Стівен Ланц дав відповідь на ці питання у статті для IFLScience.

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Перше, що вам необхідно знати, абсолютний нуль — 0K (-273,16°C або -459,68°F) представляє теоретичну межу того, наскільки холодними можуть бути речі, але яка практична межа?

Після Великого вибуху утворився перегрітий Всесвіт, але в міру свого розширення він холоднішав, як газ у циклі охолодження. Енергія, що залишилася від початкового вибуху, забезпечує космічне фонове випромінювання, яке, загалом кажучи, становить температуру 2,7К (-455°F або -235°C) нижче температури всюди. У міру старіння Всесвіту ця температура буде падати далі, але відбувається це дуже, дуже повільно.

Щось дійсно надзвичайно холодне й неочікуване вчені помітили ще 1995 року — це була туманність під назвою "Бумеранг", яка знаходиться на відстані близько 5 тис. світлових років від Землі.

Галактична туманність Бумеранг. Фото: public.nrao.edu

Вона лише на один градус тепліша за абсолютний нуль (1К, -458°F або -236,6°C), що є найнижчим показником, який може досягти будь-який відомий на сьогодні об’єкт. Через це Бумеранг поглинає енергію космічного фону навколо себе, а не випромінює її.

Ця температура була підтверджена в багатьох дослідженнях, але знадобилося 20 років, щоб знайти пояснення. Зрештою, Бумеранг — планетарна туманність або збирається нею стати.

Вважається, що Бумеранг такий холодний, тому що він неймовірно швидко розширюється. У статті 2017 року було знайдено докази наявності зірки-переслідувача, окрім тієї, яка створила туманність. Вважається, що гравітаційна взаємодія між ними прискорює розширення газів туманності. Можливо, в історії є додаткова складність, але досі ніхто не спростував центральну ідею.

Імовірно, Бумеранг не єдина планетарна туманність, де відбуваються такі події. У такому великому Всесвіті, ймовірно, є туманність, що керується тими ж процесами та може бути навіть холодніша. Однак Бумерангу всього кілька тисяч років, і він уже починає розігріватися, тому в космічному плані такі аномалії тривають недовго.

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