Чим насправді пахне космос — астронавти здивували відповіддю

Людина у відкритому космосі. Колаж: Новини.LIVE

Як нам добре відомо, космічний простір — це вакуум, позбавлений повітря, атмосферного тиску та різноманітних газів. Натомість він має свої специфічні характеристики. Було б логічно вважати, що за таких умов не можуть існувати частинки, які могли б передавати запахи. Проте астронавти запевняють, у космосу є свій запах і він вражає.

Чим пахне космос та з чим це може бути пов'язано, розповідаємо далі за матеріалами видання Space.

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Зазначимо, що вдихнути запахи у космосі неможливо, проте астронавти та космонавти можуть понюхати свої скафандри після повернення на МКС. Деякі з них одразу помічали незвичайні запахи, які "прилипали" до костюмів, — це можна вважати запахом космосу.

Перша людина, яка описала запах космічного простору, — американський астронавт Дон Петтіт.

Він стверджував, що, коли повертався з відкритого космосу всередину МКС, відчував досить приємний, солодкуватий запах металу. Цей запах нагадав йому про часи, коли він працював зі зварювальним апаратом — його дим, нібито, має багато спільного із запахом космосу.

Чи згодні з думкою Петтіта інші астронавти? Безперечно, так. На додачу деякі стверджували, що після повернення з відкритого космосу до шлюзової камери відчували такі цікаві запахи:

гарячий метал;

їдкий запах озону;

порох;

спалене мигдальне печиво;

суміш волоських горіхів та гальмівних колодок.

Що ж, нюх у всіх різний, і кожен може відчути щось своє, індивідуальне, проте всіх об'єднує одне — запах космосу має виразну нотку горілого.

Космічний простір з мільярдами зірок. Фото: Shutterstock

Чому в космосі пахне горілим

Вчені знайшли цілих два пояснення цьому явищу:

Після виходу у відкритий космос до астронавтів прилипають атоми кисню, які хаотично літають космічним простором. Але після переміщення людини у шлюз атомарний кисень з'єднується з молекулами атмосферного кисню. Це відбувається через різкий перепад тиску. Таким чином утворюється азот, який і випромінює "злегка металевий" запах. Космос може мати свій специфічний запах через зірки, що вмирали та вибухали мільйони років тому. Адже після руйнування вони вивільняють величезну кількість енергії, з якої згодом утворюються поліароматичні вуглеводні. Ці частки з померлих зірок літають космічним простором і можуть осідати на скафандрах і робочих інструментах астронавтів.

Астронавт у відкритому космосі. Фото: Shutterstock

Парфуми із запахом космосу бажаєте?

Звичайно, розповіді астронавтів не могли не надихнути на створення унікальних парфумів. Ще 2008 року парфумер Стів Пірс на прохання космічного агенства NASA почав розробку "космічного запаху". Парфуми вийшли у світ лише 2020 року під назвою Eau de Space.

Космічні парфуми мають нотки:

озону;

гарячого металу;

смаженого стейку.

Космічні парфуми Eau de Space. Фото: google.com

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