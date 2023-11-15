К Земле приближаются пять астероидов и комета — несут ли они опасность

Астероиды летят к Земле. Фото: greatlakesledger.com

Астрономы подробно изучают небесные тела и космические явления, особенно те, которые могут повлиять на нашу планету. В процессе ученые находят новые объекты, при этом нередко они могут представлять угрозу для Земли.

Так, в новом исследовании космоса было обнаружено пять потенциально опасных астероидов и комету, направляющихся в сторону нашей планеты. Об этом сообщает Daily Mail.

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Что известно о потенциально опасных астероидах, летящих к Земле

1. Астероид 2019 CZ2

По космическим меркам он совсем невелик: вероятно, что его размер составляет от 21 до 98 метров. Камень летит со скоростью 20 900 км/ч. По прогнозам ученых, 25 ноября этот астероид будет находиться в 1,1 млн км от Земли.

2. Астероид 2013 года VX4.

Потенциально опасный астероид входит в группу Аполлона, то есть является околоземным астероидом. Его размер от 44 до 99 м. Скорость полета космического камня составляет 23600 км/ч и 4 декабря он приблизится к Земле на расстояние 1,9 млн км.

3. Астероид 2001 года QQ142

Данный космический объект также относится к классу Аполлона. Камни этого класса чаще всего являются источниками метеоритов, падающих на Землю. Ученые оценивают ширину астероида 2001 года QQ142 в диапазоне от 347 м до 1,5 км, что делает его потенциально опасным. Он летит со скоростью 23 900 км/ч и уже 6 декабря 2023 года приблизится к Земле на расстояние 5,5 млн км.

4. Астероид 2008 EV5

Этот астероид входит в класс Атона, чьи орбиты пересекают земную орбиту с внутренней стороны. Его ширина составляет около 400 метров. Он летит со скоростью 19200 км/ч и за пять дней до Рождества, 20 декабря приблизится к Земле на расстояние 6,3 млн км.

5. Астероид 2020 YO3

Это небесное тело было открыто учеными 23 декабря 2020 и принадлежит к группе Аполлона. Точный размер астероида неизвестен, но по расчетам он составляет от 31 до 70 м. В текущем году астероид 2020 YO3 пролетит мимо Земли 23 декабря на расстоянии примерно 1,3 млн км со скоростью 59 800 км/ч.

Что известно о комете, несшейся к Земле

На сближение с Землей также идет комета под названием 144P/Кусиды. Комета находится в созвездии Овна, но движется к Земле со скоростью около 105 000 км/ч.

Ближе к нашей планете она приблизится 12 декабря, а через месяц, 25 января 2024 года, достигнет ближайшей точки к Солнцу.

Хотя комета достигнет максимальной яркости только в 2024 году, астрономы в обоих полушариях смогут увидеть ее с помощью биноклей и телескопов уже к концу 2023 года.

Астероид летит к Земле. Фото: iStock

Способны ли мы защитить планету от астероидов

На сегодня полноценная защита от такой космической угрозы еще не разработана. Но у ученых и специалистов есть несколько протоколов, по которым они будут действовать в случае если астероид будет лететь прямо к Земле:

1. Если до столкновения несколько лет или больше

Специалисты постараются отклонить от курса астероид. Для этого в космическое тело врежется искусственный аппарат, отправленный из Земли.

2. Если до столкновения несколько месяцев

С высокой вероятностью по астероиду будет нанесен ракетный удар. Расчеты показывают, что это позволит расколоть опасный космический объект на мелкие обломки, уже не представляющие угрозы.

Проблема этого метода заключается в том, что он спасет Землю, но после планета регулярно будет пересекаться с гигантским облаком обломков, представляющих угрозу космическим аппаратам. Это может вызвать эффект Кесслера, что сделает ближний космос непригодным для использования.

Следует отметить, что NASA разработало специальный проект по защите Земли от астероидов под названием DART.

В сентябре 2022 года специальный космический аппарат ударил по астероиду Dimorphos в 10 млн км от Земли и успешно изменил его орбиту. Dimorphos является небольшим спутником астероида 65803 Didymos, размер которого сравним с футбольным стадионом. Весь процесс столкновения транслировался в прямом эфире.

Раньше мы писали, когда гигантская комета Дьявола с ледяным вулканом приблизится к Земле и угрожает ли она нашей планете.

Напомним, мы рассказывали, когда можно увидеть метеорный поток Леониды.

Также мы сообщали, что учёные определили, сколько астероидов могут уничтожить человечество.